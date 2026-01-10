Видео
Україна
Видео

На Одесчине мужчина сделал себе фальшивую справку ВВК — наказание

На Одесчине мужчина сделал себе фальшивую справку ВВК — наказание

Дата публикации 10 января 2026 15:20
Подделка справки ВВК в Одесской области: суд назначил штраф
Судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

Мужчина в Одесской области сделал себе фальшивую справку ВВК, чтобы без проблем проходить блокпосты во время мобилизации. С подделкой он поехал на пункт пропуска "Маяки — Удобное — Паланка", но там документ разоблачили.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Сделал фальшивую справку ВВК

Сначала, по версии следствия, он нашел в интернете объявление о продаже клише с оттиском круглой гербовой печати. Договорился о встрече и заплатил 2000 гривен. После этого получил клише от неустановленного лица.

В начале октября 2023 года мужчина, находясь дома, напечатал и заполнил справку ВЛК с номером и датой, указав свои данные. Документ содержал ложные сведения о том, что он якобы непригоден к военной службе.

Далее он попытался использовать подделку. 14 октября 2023 года около 12:47 на пункте пропуска "Маяки —- Удобное — Паланка" на трассе Одесса-Рени мужчина показал пограничнику справку ВВК. В материалах суда указано, что медосмотр в установленном порядке он не проходил, а документ изготовил сам.

Какое наказание за подделку документов

Суд учел искреннее раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств. Ему назначили штрафы: 17 000 гривен за подделку документа и 850 гривен за использование подделки.

Напомним, на Волыни будут судить уклониста, который попался с наркотиками в кармане. Также мы писали, что Одесская область входит в тройку регионов с наибольшим количеством судебных приговоров за пиротехнику.

