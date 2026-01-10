В Одесской области судили солдата, который украл телефон у женщины

Статуэтка и молоток судьи на столе. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области мобилизованный военный в военное время забрал найденный телефон. Мужчина служил водителем в стрелковом подразделении ВСУ и ранее не имел проблем с законом. После того как он присвоил, гаджет вернули владелице. Суд назначил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Обвиняемый — уроженец Тирасполя, гражданин Украины, женат, имеет среднее образование. До этого он не был судим и не состоял на учете у психиатра или нарколога. На момент происшествия мужчина проходил военную службу в звании солдата. Он занимал должность водителя одной из воинских частей ВСУ. К службе был поставлен на все виды обеспечения. Как установил суд, около 14:00 в Подольске он заметил мобильный телефон, который случайно выпал из кармана женщины. Речь шла о Xiaomi 14T на 512 Гб с сим-картой Vodafone. Осознавая, что его никто не видит, военный забрал телефон и покинул место происшествия.

Стоимость похищенного имущества оценили в 15 110 гривен. Во время досудебного расследования телефон изъяли и вернули владелице. Потерпевшая сообщила суду, что претензий к обвиняемому не имеет и гражданский иск подавать не будет. В суде солдат полностью признал вину, раскаялся и объяснил, что действовал внезапно.

Как наказали

Суд учел его искреннее раскаяние, положительные данные о личности и отсутствие отягчающих обстоятельств. Мужчине назначили пять лет лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытанием. Испытательный срок составляет один год и шесть месяцев. В течение этого времени он обязан регистрироваться в органах пробации и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы. Также с него взыскали 1 782 гривны 80 копеек за проведение судебной экспертизы.

