Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Военный присвоил чужой телефон — решивший суд на Одесчине

Военный присвоил чужой телефон — решивший суд на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 01:36
В Одесской области судили солдата, который украл телефон у женщины
Статуэтка и молоток судьи на столе. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области мобилизованный военный в военное время забрал найденный телефон. Мужчина служил водителем в стрелковом подразделении ВСУ и ранее не имел проблем с законом. После того как он присвоил, гаджет вернули владелице. Суд назначил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Обвиняемый — уроженец Тирасполя, гражданин Украины, женат, имеет среднее образование. До этого он не был судим и не состоял на учете у психиатра или нарколога. На момент происшествия мужчина проходил военную службу в звании солдата. Он занимал должность водителя одной из воинских частей ВСУ. К службе был поставлен на все виды обеспечения. Как установил суд, около 14:00 в Подольске он заметил мобильный телефон, который случайно выпал из кармана женщины. Речь шла о Xiaomi 14T на 512 Гб с сим-картой Vodafone. Осознавая, что его никто не видит, военный забрал телефон и покинул место происшествия.

Стоимость похищенного имущества оценили в 15 110 гривен. Во время досудебного расследования телефон изъяли и вернули владелице. Потерпевшая сообщила суду, что претензий к обвиняемому не имеет и гражданский иск подавать не будет. В суде солдат полностью признал вину, раскаялся и объяснил, что действовал внезапно.

Как наказали

Суд учел его искреннее раскаяние, положительные данные о личности и отсутствие отягчающих обстоятельств. Мужчине назначили пять лет лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытанием. Испытательный срок составляет один год и шесть месяцев. В течение этого времени он обязан регистрироваться в органах пробации и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы. Также с него взыскали 1 782 гривны 80 копеек за проведение судебной экспертизы.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области военный избил брата до смерти — ему вынесли приговор. Также мы писали, что еще один военный из региона получил наказание за то, что нарушил правила условного срока.

Одесса суд кража Одесская область Новости Одессы судебные решения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации