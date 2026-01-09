Видео
Главная Одесса Военный избил брата до смерти — решение суда на Одесчине

Военный избил брата до смерти — решение суда на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 01:36
Военный из Одесской области получил 7 лет за избиение брата
Судья с молотком. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области военнослужащий до смерти избил родного брата. Трагедия произошла после совместного употребления алкоголя в селе Приморское. Пострадавший скончался от тяжелых травм грудной клетки. Обвиняемый признал вину и просил не сажать его за решетку.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

На скамье подсудимых оказался военнослужащий контрактной службы, солдат одной из воинских частей. По данным суда, мужчина находился дома вместе с родным братом. Между ними вспыхнула ссора после употребления алкоголя. Во время конфликта обвиняемый несколько раз ударил брата руками по голове, а когда тот упал — бил ногами в грудь. Судебно-медицинская экспертиза установила, что у потерпевшего были множественные переломы ребер, повреждения внутренних тканей и травматический шок. От полученных травм мужчина скончался ночью.

В суде обвиняемый полностью признал вину, искренне покаялся и объяснил, что не помнит всех деталей из-за усталости и алкоголя. Он просил не лишать его свободы, отмечая, что может быть полезным на фронте.

Как наказали

Суд учел искреннее раскаяние как смягчающее обстоятельство, но отягчающим признал то, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. В итоге мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины и назначили 7 лет лишения свободы. Срок отбывания наказания будут считать с момента задержания. Также с осужденного взыщут более 5,3 тысячи гривен расходов на экспертизу.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, который нарушил правила условного срока. Также мы писали, во Львовской области судили отца троих детей, который отказался от боевой повестки.

Одесса смерть убийство Одесская область Новости Одессы наказание судебные решения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
