В Одессе мобилизованному дали срок за нарушение пробации

В Одессе военнослужащий систематически нарушал условия назначенного наказания. Мужчина не приходил на обязательные регистрации и игнорировал определенные судом требования. Дело рассмотрели в упрощенном порядке без участия сторон. В итоге наказание оказалось значительно строже, чем раньше.

Детали дела

Киевский районный суд Одессы признал виновным мобилизованного военнослужащего, уроженца Болграда, в уклонении от отбывания наказания в виде пробационного надзора. Речь идет о солдате, который занимал должность командира боевой машины в воинской части. Ранее мужчину уже осудили за домашнее насилие и назначили два года пробационного надзора. Он должен был регулярно появляться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства и выполнять пробационную программу. Впрочем военнослужащий несколько раз подряд не приходил на регистрацию и не объяснял причин неявки. Также более трех недель он полностью игнорировал меры пробационной программы.

Несмотря на неоднократные официальные предупреждения, ситуация не изменилась. Следствие пришло к выводу, что нарушения были умышленными и имели целью избежать наказания. В суде обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.

Как наказали

Учитывая это суд назначил ему один год ограничения свободы. Кроме того, частично присоединил неотбытое наказание по предыдущему приговору. В результате окончательный срок составляет один год и один месяц ограничения свободы. Приговор вынесли в упрощенном производстве, и он не подлежит обжалованию по основаниям такого рассмотрения.

