Военный на Одесчине нарушил правила условного срока — приговор

Военный на Одесчине нарушил правила условного срока — приговор

Дата публикации 8 января 2026 01:36
В Одессе мобилизованному дали срок за нарушение пробации
Судейский молоток. Фото иллюстративное: iStock

В Одессе военнослужащий систематически нарушал условия назначенного наказания. Мужчина не приходил на обязательные регистрации и игнорировал определенные судом требования. Дело рассмотрели в упрощенном порядке без участия сторон. В итоге наказание оказалось значительно строже, чем раньше.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Киевский районный суд Одессы признал виновным мобилизованного военнослужащего, уроженца Болграда, в уклонении от отбывания наказания в виде пробационного надзора. Речь идет о солдате, который занимал должность командира боевой машины в воинской части. Ранее мужчину уже осудили за домашнее насилие и назначили два года пробационного надзора. Он должен был регулярно появляться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства и выполнять пробационную программу. Впрочем военнослужащий несколько раз подряд не приходил на регистрацию и не объяснял причин неявки. Также более трех недель он полностью игнорировал меры пробационной программы.

Несмотря на неоднократные официальные предупреждения, ситуация не изменилась. Следствие пришло к выводу, что нарушения были умышленными и имели целью избежать наказания. В суде обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.

Как наказали

Учитывая это суд назначил ему один год ограничения свободы. Кроме того, частично присоединил неотбытое наказание по предыдущему приговору. В результате окончательный срок составляет один год и один месяц ограничения свободы. Приговор вынесли в упрощенном производстве, и он не подлежит обжалованию по основаниям такого рассмотрения.

Напомним, мы сообщали, что во Львовской области судили отца троих детей, который отказался от боевой повестки. Также мы писали, что военный из Одесской области получил приговор за подделку документов.

