Суд в Одесской области оштрафовал военного за избиение матери

В Одесской области мобилизованный военнослужащий во время бытового конфликта дважды ударил мать по лицу. Инцидент произошел в доме женщины. Обвиняемого признали виновным и назначили наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

В Одесской области военнослужащий, призванный по всеобщей мобилизации, устроил конфликт с матерью. На момент происшествия он служил стрелком-снайпером в аэромобильном подразделении. Около 18:00 мужчина находился в летней кухне дома женщины. Между ними возникла внезапная ссора. Во время которой он дважды ударил ее кулаком по лицу. От ударов она упала на пол. Медики зафиксировали у потерпевшей два синяка на лице и ссадину на носу. Эти повреждения отнесли к легким телесным повреждениям.

В суде обвиняемый признал свою вину. Он пояснил, что был в состоянии алкогольного опьянения и не помнит деталей происшествия. При этом мужчина заявил, что не раскаивается, но обстоятельства дела не отрицал.

Как наказали

Суд учел, что обвиняемый ранее неоднократно имел судимости и негативно характеризуется. В то же время смягчающими обстоятельствами назвали признание вины и содействие рассмотрению дела. Отягчающими стали то, что преступление совершено в отношении близкой родственницы и пожилого человека.

В результате суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде штрафа — 850 гривен. Мера пресечения не избиралась, гражданский иск по делу не заявляли.

Напомним, мы сообщали, что на Кировоградщине судили военного, который ушел в СЗЧ и обманул людей. Также мы писали, что в Одесской области приговор получил мужчина, который проигнорировал повестки и ВВК.