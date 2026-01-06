Відео
Військовий побив рідну матір — що вирішив суд на Одещині

Військовий побив рідну матір — що вирішив суд на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 01:36
Суд на Одещині оштрафував військового за побиття матері
Суддівський молоток. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині мобілізований військовослужбовець під час побутового конфлікту двічі вдарив матір по обличчю. Інцидент стався в будинку жінки. Обвинуваченого визнали винним і призначили покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

На Одещині військовослужбовець, призваний за загальною мобілізацією, влаштував конфлікт з матір'ю. На момент події він служив стрільцем-снайпером у аеромобільному підрозділі. Близько 18:00 чоловік перебував у літній кухні будинку жінки. Між ними виникла раптова сварка. Під час якої він двічі вдарив її кулаком по обличчю. Від ударів вона впала на підлогу. Медики зафіксували у потерпілої два синці на обличчі та садно на носі. Ці ушкодження віднесли до легких тілесних.

У суді обвинувачений визнав свою вину. Він пояснив, що був у стані алкогольного сп’яніння і не пам’ятає деталей події. При цьому чоловік заявив, що не розкаюється, але обставини справи не заперечував.

Як покарали

Суд врахував, що обвинувачений раніше неодноразово мав судимості та негативно характеризується. Водночас пом’якшувальними обставинами назвали визнання вини та сприяння розгляду справи. Обтяжувальними стали те, що злочин вчинено щодо близької родички та людини похилого віку.

У результаті суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді штрафу — 850 гривень. Запобіжний захід не обирався, цивільний позов у справі не заявляли.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Кіровоградщині судили військового, який пішов у СЗЧ та ошукав людей. Також ми писали, що на Одещині вирок отримав чоловік, який проігнорував повістики та ВЛК.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
