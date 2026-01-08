В Одесі мобілізованому дали строк за порушення пробації

Суддівський молоток. Фото ілюстративне: iStock

В Одесі військовослужбовець систематично порушував умови призначеного покарання. Чоловік не приходив на обов’язкові реєстрації та ігнорував визначені судом вимоги. Справу розглянули у спрощеному порядку без участі сторін. У підсумку покарання виявилося значно суворішим, ніж раніше.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Київський районний суд Одеси визнав винним мобілізованого військовослужбовця, уродженця Болграда, в ухиленні від відбування покарання у вигляді пробаційного нагляду. Йдеться про солдата, який обіймав посаду командира бойової машини у військовій частині. Раніше чоловіка вже засудили за домашнє насильство та призначили два роки пробаційного нагляду. Він мав регулярно з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання та виконувати пробаційну програму. Втім військовослужбовець кілька разів поспіль не приходив на реєстрацію й не пояснював причин неявки. Також понад три тижні він повністю ігнорував заходи пробаційної програми.

Попри неодноразові офіційні попередження, ситуація не змінилася. Слідство дійшло висновку, що порушення були умисними й мали на меті уникнення покарання. У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся.

Як покарали

З огляду на це суд призначив йому один рік обмеження волі. Крім того, частково приєднав невідбуте покарання за попереднім вироком. У результаті остаточний строк становить один рік і один місяць обмеження волі. Вирок ухвалили у спрощеному провадженні, і він не підлягає оскарженню з підстав такого розгляду.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Львівській області судили батька трьох дітей, який відмовився від бойової повістки. Також ми писали, що військовий з Одещини отримав вирок за підробку документів.