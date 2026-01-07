Відео
Військовий на Одещині сам собі зробив права — як покарав суд

Військовий на Одещині сам собі зробив права — як покарав суд

Дата публікації: 7 січня 2026 01:36
Військового з Одещини оштрафували за підроблені водійські права
Суддя за столом з молотком. Фото ілюстративне: iStock

У Південному на Одещині військовослужбовець підробив водійське посвідчення. Чоловік сам зізнався у скоєному та погодився на спрощений розгляд справи. Суд визнав його винним у підробці та використанні фальшивого документа.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Військовослужбовець територіальної оборони вирішив самостійно виготовити водійське посвідчення. За матеріалами справи, чоловік не мав законного права керувати автомобілем. Перебуваючи вдома в місті Південне, він на власному ноутбуці створив макет посвідчення водія, вніс туди свої персональні дані, вигадав серійний номер і дату видачі, додав фото, після чого роздрукував і заламінував документ у копіювальному центрі.

Фальшиві права він використав коли керував автомобілем Opel Vectra. Його зупинили поліцейські на вулиці Приморській у Південному. На вимогу правоохоронців чоловік пред’явив підроблене посвідчення, що й стало підставою для кримінального провадження.

Як покарали

Суд визнав його винним за статтями про підробку офіційного документа та використання завідомо підроблених паперів. З урахуванням щирого каяття, позитивної характеристики та відсутності судимостей, суд призначив покарання у вигляді штрафу — 1 700 гривень. Також із засудженого стягнули понад 3,5 тисячі гривень витрат на експертизу, а фальшиве посвідчення постановили знищити.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який побив власну матір. Також ми писали, що в Івано-Франківську ТЦК мобілізували чоловіка, який не перебував на обліку. Однак суд визнав їхні дії протиправними.

Одеса суд Одеська область Новини Одеси покарання судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
