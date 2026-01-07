Военного из Одесской области оштрафовали за поддельные водительские права

Судья за столом с молотком. Фото иллюстративное: iStock

В Южном Одесской области военнослужащий подделал водительское удостоверение. Мужчина сам признался в содеянном и согласился на упрощенное рассмотрение дела. Суд признал его виновным в подделке и использовании фальшивого документа.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Военнослужащий территориальной обороны решил самостоятельно изготовить водительское удостоверение. По материалам дела, мужчина не имел законного права управлять автомобилем. Находясь дома в городе Южное, он на собственном ноутбуке создал макет водительского удостоверения, внес туда свои персональные данные, придумал серийный номер и дату выдачи, добавил фото, после чего распечатал и заламинировал документ в копировальном центре.

Фальшивые права он использовал когда управлял автомобилем Opel Vectra. Его остановили полицейские на улице Приморской в Южном. По требованию правоохранителей мужчина предъявил поддельное удостоверение, что и стало основанием для уголовного производства.

Как наказали

Суд признал его виновным по статьям о подделке официального документа и использовании заведомо поддельных бумаг. С учетом искреннего раскаяния, положительной характеристики и отсутствия судимостей, суд назначил наказание в виде штрафа — 1 700 гривен. Также с осужденного взыскали более 3,5 тысячи гривен расходов на экспертизу, а фальшивое удостоверение постановили уничтожить.

