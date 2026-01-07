Военного из Одесской области оштрафовали за поддельные водительские права

Военный на Одесчине сам себе сделал права — как его наказал суд
В Южном Одесской области военнослужащий подделал водительское удостоверение. Мужчина сам признался в содеянном и согласился на упрощенное рассмотрение дела. Суд признал его виновным в подделке и использовании фальшивого документа.
Детали дела
Военнослужащий территориальной обороны решил самостоятельно изготовить водительское удостоверение. По материалам дела, мужчина не имел законного права управлять автомобилем. Находясь дома в городе Южное, он на собственном ноутбуке создал макет водительского удостоверения, внес туда свои персональные данные, придумал серийный номер и дату выдачи, добавил фото, после чего распечатал и заламинировал документ в копировальном центре.
Фальшивые права он использовал когда управлял автомобилем Opel Vectra. Его остановили полицейские на улице Приморской в Южном. По требованию правоохранителей мужчина предъявил поддельное удостоверение, что и стало основанием для уголовного производства.
Как наказали
Суд признал его виновным по статьям о подделке официального документа и использовании заведомо поддельных бумаг. С учетом искреннего раскаяния, положительной характеристики и отсутствия судимостей, суд назначил наказание в виде штрафа — 1 700 гривен. Также с осужденного взыскали более 3,5 тысячи гривен расходов на экспертизу, а фальшивое удостоверение постановили уничтожить.
