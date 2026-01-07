Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Одесса Военный на Одесчине сам себе сделал права — как его наказал суд

Военный на Одесчине сам себе сделал права — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 01:36
Военного из Одесской области оштрафовали за поддельные водительские права
Судья за столом с молотком. Фото иллюстративное: iStock

В Южном Одесской области военнослужащий подделал водительское удостоверение. Мужчина сам признался в содеянном и согласился на упрощенное рассмотрение дела. Суд признал его виновным в подделке и использовании фальшивого документа.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Военнослужащий территориальной обороны решил самостоятельно изготовить водительское удостоверение. По материалам дела, мужчина не имел законного права управлять автомобилем. Находясь дома в городе Южное, он на собственном ноутбуке создал макет водительского удостоверения, внес туда свои персональные данные, придумал серийный номер и дату выдачи, добавил фото, после чего распечатал и заламинировал документ в копировальном центре.

Фальшивые права он использовал когда управлял автомобилем Opel Vectra. Его остановили полицейские на улице Приморской в Южном. По требованию правоохранителей мужчина предъявил поддельное удостоверение, что и стало основанием для уголовного производства.

Как наказали

Суд признал его виновным по статьям о подделке официального документа и использовании заведомо поддельных бумаг. С учетом искреннего раскаяния, положительной характеристики и отсутствия судимостей, суд назначил наказание в виде штрафа — 1 700 гривен. Также с осужденного взыскали более 3,5 тысячи гривен расходов на экспертизу, а фальшивое удостоверение постановили уничтожить.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, который избил собственную мать. Также мы писали, что в Ивано-Франковске ТЦК мобилизовали мужчину, который не состоял на учете. Однако суд признал их действия противоправными.

Одесса суд Одесская область Новости Одессы наказание судебные решения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
