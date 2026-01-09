Військовий з Одещини отримав 7 років за побиття брата

Суддя з молотком. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині військовослужбовець до смерті побив рідного брата. Трагедія сталася після спільного вживання алкоголю в селі Приморське. Потерпілий помер від важких травм грудної клітини. Обвинувачений визнав провину і просив не саджати його за ґрати.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

На лаві підсудних опинився військовослужбовець контрактної служби, солдат однієї з військових частин. За даними суду, чоловік перебував удома разом із рідним братом. Між ними спалахнула сварка після вживання алкоголю. Під час конфлікту обвинувачений кілька разів ударив брата руками по голові, а коли той упав — бив ногами в груди. Судово-медична експертиза встановила, що у потерпілого були множинні переломи ребер, ушкодження внутрішніх тканин і травматичний шок. Від отриманих травм чоловік помер уночі.

У суді обвинувачений повністю визнав вину, щиро покаявся та пояснив, що не пам’ятає всіх деталей через втому і алкоголь. Він просив не позбавляти його волі, зазначаючи, що може бути корисним на фронті.

Як покарали

Суд врахував щире каяття як пом’якшувальну обставину, але обтяжуючою визнав те, що злочин був скоєний у стані алкогольного сп’яніння. У підсумку чоловіка визнали винним за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України та призначили 7 років позбавлення волі. Термін відбування покарання рахуватимуть з моменту затримання. Також із засудженого стягнуть понад 5,3 тисячі гривень витрат на експертизу.

