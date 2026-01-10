Відео
Головна Одеса Військовий привласнив чужий телефон — що вирішив суд на Одещині

Військовий привласнив чужий телефон — що вирішив суд на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 01:36
На Одещині судили солдата, який вкрав телефон у жінки
Статуетка та молоток судді на столі. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині мобілізований військовий у воєнний час забрав  знайдений телефон. Чоловік служив водієм у стрілецькому підрозділі ЗСУ та раніше не мав проблем із законом. Після привласнення гаджет повернули власниці. Суд призначив покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Обвинувачений — уродженець Тирасполя, громадянин України, одружений, має середню освіту. До цього він не був судимий та не перебував на обліку у психіатра чи нарколога. На момент події чоловік проходив військову службу у званні солдата. Він обіймав посаду водія однієї з військових частин ЗСУ. До служби був поставлений на всі види забезпечення. Як встановив суд, близько 14:00 у Подільську він помітив мобільний телефон, який випадково випав з кишені жінки. Йшлося про Xiaomi 14T на 512 Гб із сім-карткою Vodafone. Усвідомлюючи, що його ніхто не бачить, військовий забрав телефон і залишив місце події.

Вартість викраденого майна оцінили у 15 110 гривень. Під час досудового розслідування телефон вилучили та повернули власниці. Потерпіла повідомила суду, що претензій до обвинуваченого не має і цивільний позов подавати не буде. У суді солдат повністю визнав провину, розкаявся та пояснив, що діяв раптово.

Як покарали

Суд врахував його щире каяття, позитивні дані про особу та відсутність обтяжуючих обставин. Чоловіку призначили п’ять років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробуванням. Іспитовий строк становить один рік і шість місяців. Протягом цього часу він зобов’язаний реєструватися в органах пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання. Також із нього стягнули 1 782 гривні 80 копійок за проведення судової експертизи.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині військовий побив брата до смерті — йому винели вирок. Також ми писали, що ще один військовий з регіону отримав покарання за те, що порушив правила умовного терміну.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
