Главная Одесса В Одессе судили военного за дезертирство — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 01:36
Одесского военного судили за дезертирство
Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

Военнослужащий из Одессы самовольно оставил часть во время особого периода и исчез почти на четыре месяца. Суд признал его виновным в дезертирстве и назначил наказание.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Читайте также:

Военный ушел в СОЧ

Из материалов следствия известно, что военный самовольно оставил место службы летом 2021 года. Он не появлялся в части более четырех месяцев.

Мужчина проходил контрактную службу с 2016 года и занимал должность старшего водителя в подразделении материально-технического обеспечения. В октябре 2020 года он подписал очередной контракт сроком на три года.

14 июня 2021 года военный без разрешения покинул территорию учебного заведения в Приморском районе Одессы. До 27 октября он не выполнял служебные обязанности и находился вне части.

Впоследствии мужчина сам пришел в специализированную прокуратуру и сообщил о своем поступке. В суде он признал вину и объяснил, что находился в тяжелом психологическом состоянии из-за смерти брата и гибели собратьев на фронте.

Какое наказание за дезертирство

Суд квалифицировал его действия статьей дезертирство в условиях особого периода. По закону за такое преступление предусмотрено от пяти до десяти лет лишения свободы.

Суд учел искреннее раскаяние, положительную характеристику и отсутствие предыдущих судимостей. В результате мужчине назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытанием на два года.

Напомним, в Одесской области мужчина сделал себе фальшивую справку ВВК. Также мы писали, что в Одесской области военный присвоил чужой телефон.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
