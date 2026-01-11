Одесского военного судили за дезертирство

В Одессе судили военного за дезертирство — что решил суд
Военнослужащий из Одессы самовольно оставил часть во время особого периода и исчез почти на четыре месяца. Суд признал его виновным в дезертирстве и назначил наказание.
Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Военный ушел в СОЧ
Из материалов следствия известно, что военный самовольно оставил место службы летом 2021 года. Он не появлялся в части более четырех месяцев.
Мужчина проходил контрактную службу с 2016 года и занимал должность старшего водителя в подразделении материально-технического обеспечения. В октябре 2020 года он подписал очередной контракт сроком на три года.
14 июня 2021 года военный без разрешения покинул территорию учебного заведения в Приморском районе Одессы. До 27 октября он не выполнял служебные обязанности и находился вне части.
Впоследствии мужчина сам пришел в специализированную прокуратуру и сообщил о своем поступке. В суде он признал вину и объяснил, что находился в тяжелом психологическом состоянии из-за смерти брата и гибели собратьев на фронте.
Какое наказание за дезертирство
Суд квалифицировал его действия статьей дезертирство в условиях особого периода. По закону за такое преступление предусмотрено от пяти до десяти лет лишения свободы.
Суд учел искреннее раскаяние, положительную характеристику и отсутствие предыдущих судимостей. В результате мужчине назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытанием на два года.
Напомним, в Одесской области мужчина сделал себе фальшивую справку ВВК. Также мы писали, что в Одесской области военный присвоил чужой телефон.
Читайте Новини.LIVE!