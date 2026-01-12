В Одесі військовий украв телефон: вирок суду

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі військовослужбовець забрав зі столу чужий смартфон у закладі, сховав його в кишеню та втік. Суд кваліфікував це як крадіжку в умовах воєнного стану та призначив покарання.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Солдат украв телефон

Згідно з матеріалами вироку, увечері 2 листопада 2025 року близько 19:06 військовий перебував у закладі "Білий Налив" на вулиці Європейській, 12 в Одесі.

Там, як встановив суд, чоловік помітив на столі мобільний телефон Realme C75, який належав іншому відвідувачу. Переконавшись, що на нього ніхто не дивиться, він узяв смартфон "вільним доступом", поклав у кишеню штанів і вийшов із закладу.

Вартість викраденого майна у справі оцінили у 5866 грн. Потім, зі слів обвинуваченого, телефон він повернув власнику, який матеріальних претензій до нього не заявляв.

Яке покарання за крадіжку

У суді чоловік провину визнав повністю, обставин не заперечував і сказав, що щиро розкаюється. Потерпілий на засідання не прийшов, але письмово погодився на розгляд справи без своєї участі.

Дії військовослужбовця кваліфікували за статтею — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Суд призначив 5 років позбавлення волі, але звільнив від реального відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Також чоловік має періодично з’являтися для реєстрації до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Окремо суд стягнув із нього 424,08 грн витрат за проведення товарознавчої експертизи.

