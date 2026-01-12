Відео
Головна Одеса Військовий украв телефон в одеському кафе — як покарали

Військовий украв телефон в одеському кафе — як покарали

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 01:46
В Одесі військовий украв телефон: вирок суду
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі військовослужбовець забрав зі столу чужий смартфон у закладі, сховав його в кишеню та втік. Суд кваліфікував це як крадіжку в умовах воєнного стану та призначив покарання.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

Солдат украв телефон

Згідно з матеріалами вироку, увечері 2 листопада 2025 року близько 19:06 військовий перебував у закладі "Білий Налив" на вулиці Європейській, 12 в Одесі.

Там, як встановив суд, чоловік помітив на столі мобільний телефон Realme C75, який належав іншому відвідувачу. Переконавшись, що на нього ніхто не дивиться, він узяв смартфон "вільним доступом", поклав у кишеню штанів і вийшов із закладу.

Вартість викраденого майна у справі оцінили у 5866 грн. Потім, зі слів обвинуваченого, телефон він повернув власнику, який матеріальних претензій до нього не заявляв.

Яке покарання за крадіжку

У суді чоловік провину визнав повністю, обставин не заперечував і сказав, що щиро розкаюється. Потерпілий на засідання не прийшов, але письмово погодився на розгляд справи без своєї участі.

Дії військовослужбовця кваліфікували за статтею — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Суд призначив 5 років позбавлення волі, але звільнив від реального відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Також чоловік має періодично з’являтися для реєстрації до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Окремо суд стягнув із нього 424,08 грн витрат за проведення товарознавчої експертизи.

Нагадаємо, одесит протягом кількох місяців публікував у Telegram інформацію про місця роботи військкоматів. Також ми писали, що чоловік в Одеській області зробив собі фальшиву довідку ВЛК, щоб без проблем проходити блокпости. 

Одеська область військові Новини Одеси судові рішення крадіжка
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
