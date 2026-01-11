В Одесі засудили чоловіка за злив локацій ТЦК у Telegram

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

Житель Одеси протягом кількох місяців публікував у Telegram інформацію про місця роботи військкоматів. Суд визнав його винним у перешкоджанні діяльності ЗСУ та призначив покарання.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама

Читайте також:

Писав, де стоять ТЦК

Згідно з матеріалами справи, чоловік з січня до жовтня 2024 року регулярно повідомляв у Telegram, де саме працюють мобільні групи територіальних центрів комплектування. У повідомленнях він вказував конкретні вулиці, зупинки та напрямки руху транспорту.

Йшлося, зокрема, про Пересип, Зернову, Крижановку, Лузанівку, район METRO, Старопортофранківську, Молодої Гвардії та інші частини міста. У чатах з тисячами учасників він писав, де "зупиняють маршрутки" і де стоять блокпости.

Слідство встановило, що в усіх зазначених місцях справді проходили мобілізаційні заходи.

На суді обвинувачений визнав провину повністю. Він пояснив, що публікував ці повідомлення, бо вважав дії працівників ТЦК неправомірними.

Який вирок за перешкоджання діяльності ЗСУ

Чоловіка визнали винним за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України.

Суд призначив йому 5 років позбавлення волі, але звільнив від реального відбування покарання. Натомість він отримав 2 роки іспитового строку.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік зробив собі фальшиву довідку ВЛК. Також ми писали, що на Вінниччині судили диверсантів.