Главная Одесса Одессит сдавал локации ТЦК в Telegram — что решил суд

Одессит сдавал локации ТЦК в Telegram — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 14:10
В Одессе осудили мужчину за слив локаций ТЦК в Telegram
Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

Житель Одессы в течение нескольких месяцев публиковал в Telegram информацию о местах работы военкоматов. Суд признал его виновным в препятствовании деятельности ВСУ и назначил наказание.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Писал, где стоят ТЦК

Согласно материалам дела, мужчина с января по октябрь 2024 года регулярно сообщал в Telegram, где именно работают мобильные группы территориальных центров комплектования. В сообщениях он указывал конкретные улицы, остановки и направления движения транспорта.

Речь шла, в частности, о Пересыпи, Зерновой, Крыжановке, Лузановке, районе METRO, Старопортофранковской, Молодой Гвардии и других частях города. В чатах с тысячами участников он писал, где "останавливают маршрутки" и где стоят блокпосты.

Следствие установило, что во всех указанных местах действительно проходили мобилизационные мероприятия.

На суде обвиняемый признал вину полностью. Он пояснил, что публиковал эти сообщения, потому что считал действия работников ТЦК неправомерными.

Какой приговор за препятствование деятельности ВСУ

Мужчину признали виновным по статье о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины.

Суд назначил ему 5 лет лишения свободы, но освободил от реального отбывания наказания. Вместо этого он получил 2 года испытательного срока.

Напомним, в Одесской области мужчина сделал себе фальшивую справку ВВК. Также мы писали, что в Винницкой области судили диверсантов.

Одесса ВСУ Одесская область Новости Одессы ТЦК и СП судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
