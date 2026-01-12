В Одессе военный украл телефон: приговор суда

Военный украл телефон в одесском кафе — как наказали
В Одессе военнослужащий забрал со стола чужой смартфон в заведении, спрятал его в карман и убежал. Суд квалифицировал это как кражу в условиях военного положения и назначил наказание.
Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Солдат украл телефон
Согласно материалам приговора, вечером 2 ноября 2025 года около 19:06 военный находился в заведении "Белый Налив" на улице Европейской, 12 в Одессе.
Там, как установил суд, мужчина заметил на столе мобильный телефон Realme C75, который принадлежал другому посетителю. Убедившись, что на него никто не смотрит, он взял смартфон "свободным доступом", положил в карман брюк и вышел из заведения.
Стоимость похищенного имущества по делу оценили в 5866 грн. Затем, по словам обвиняемого, телефон он вернул владельцу, который материальных претензий к нему не заявлял.
Какое наказание за кражу
В суде мужчина вину признал полностью, обстоятельств не отрицал и сказал, что искренне раскаивается. Потерпевший на заседание не пришел, но письменно согласился на рассмотрение дела без своего участия.
Действия военнослужащего квалифицировали по статье — кража, совершенная в условиях военного положения. Суд назначил 5 лет лишения свободы, но освободил от реального отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.
Также мужчина должен периодически появляться для регистрации в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.
Отдельно суд взыскал с него 424,08 грн расходов за проведение товароведческой экспертизы.
