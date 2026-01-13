Видео
Главная Одесса На Одесчине военного поймали с психотропами — как наказал суд

На Одесчине военного поймали с психотропами — как наказал суд

Дата публикации 13 января 2026 01:36
Военный в Одессе получил штраф за хранение наркотиков
Молоток судьи. Фото иллюстративное: iStock

В Одессе военнослужащий хранил при себе наркотические вещества для личного употребления. Его разоблачили ночью во время проверки на одной из улиц города. Мужчина добровольно выдал запрещенные вещества и признал свою вину. Суд рассмотрел дело в упрощенном порядке и вынес обвинительный приговор.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

По материалам дела, военнослужащий, мобилизованный в подразделение береговой обороны, заказал наркотические вещества через мессенджер Telegram для личного употребления. Речь идет о плодовых телах грибов с содержанием псилоцибина массой 2,87 грамма и амфетамин массой 0,36 грамма. Все это он хранил в рюкзаке. Ночью мужчину остановили правоохранители на улице Космонавтов в Одессе. Во время осмотра места происшествия он добровольно выдал запрещенные вещества полицейским.

Экспертиза подтвердила, что их количество превышает небольшой размер, определенный приказом Минздрава. Прокурор обратилась в суд с ходатайством о рассмотрении дела в упрощенном порядке. Обвиняемый в присутствии защитника полностью признал вину, раскаялся и не отрицал установленных обстоятельств.

Как наказали

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили штраф в размере 17 тысяч гривен. Также с осужденного взыщут более 8 тысяч гривен расходов на проведение экспертиз. Все изъятые наркотические вещества после вступления приговора в законную силу должны быть уничтожены.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе судили военного за дизертирство. Также мы писали, что в Одесской области приговор получил военный, который нарушил правила условного срока.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
