Главная Одесса Военный в Одессе самовольно оставил часть — какой приговор

Военный в Одессе самовольно оставил часть — какой приговор

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 01:36
Приговор военному за СЗЧ в Одессе: 5 лет тюрьмы
Судейский молоток судейский молоток. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе военнослужащий самовольно оставил воинскую часть и более двух лет не возвращался на службу. Мужчина находился вне подразделения без уважительных причин во время военного положения. Суд назначил солдату реальный срок заключения.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Мужчина был мобилизован 1 февраля 2023 года и проходил службу поваром в подразделении материального обеспечения батальона беспилотных авиационных комплексов. По данным суда, солдат не вернулся из командировки в воинскую часть. Уважительных причин для этого не было. После этого он длительное время находился вне службы и фактически жил гражданской жизнью. Обвиняемого задержали лишь через несколько лет в Одессе.

Во время судебного разбирательства он полностью признал свою вину. Мужчина объяснил, что оставил часть из-за конфликтов с командованием и нежелания дальше служить в этих условиях. Суд отметил, что даже в случае несогласия с действиями руководства военнослужащий не имеет права самостоятельно решать, выполнять обязанности службы или нет.

Как наказали

В приговоре отмечается, что самовольное оставление части во время войны подрывает дисциплину и обороноспособность государства. Действия солдата квалифицировали по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины — самовольное оставление места службы продолжительностью более трех суток, совершенное в условиях военного положения. Суд не установил ни смягчающих, ни отягчающих обстоятельств. В результате мужчине назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Его взяли под стражу непосредственно в зале суда.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, которого поймали с психотропами. Также мы писали, что судили курсанта, который наводил ракеты РФ на ВСУ.

Одесса Одесская область Новости Одессы наказание СОЧ судебные решения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
