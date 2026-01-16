Видео
Главная Одесса В Одессе военный присвоил чужую банковскую карту — как наказали

В Одессе военный присвоил чужую банковскую карту — как наказали

Дата публикации 16 января 2026 01:36
В Одессе суд наказал военного за присвоение банковской карты
Молоток судьи. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе военнослужащий присвоил чужую банковскую карточку. Мужчина нашел ее на Аркадийской аллее и решил воспользоваться бесконтактной оплатой. Свою вину он признал полностью. Суд назначил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Военнослужащий, который проходил службу по призыву по мобилизации, нашел на Аркадийской аллее в Одессе банковскую карточку "ПриватБанка". Карточка принадлежала другому лицу и была оснащена NFC-чипом для бесконтактной оплаты. Вместо того чтобы попытаться вернуть находку владелице, мужчина забрал карточку себе. В тот же день он зашел в магазин на улице Генуэзской и рассчитался чужой карточкой на сумму 335 гривен.

Дело рассмотрели в упрощенном порядке — без судебных заседаний и вызова сторон. Обвиняемый письменно признал свою вину, подтвердил обстоятельства дела и согласился с таким форматом рассмотрения. Потерпевшая также не возражала.

Как наказали

Суд пришел к выводу, что мужчина умышленно присвоил официальный документ из корыстных побуждений. Учитывая искреннее раскаяние, отсутствие судимостей и отягчающих обстоятельств, суд назначил штраф — 850 гривен в пользу государства. Меру пресечения не применяли.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе судили военного, который избил чужого ребенка возле магазина. Также мы писали, что на Закарпатье вынесли приговор женщине, которая избила ТЦК.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
