В Одессе суд наказал военного за присвоение банковской карты

В Одессе военный присвоил чужую банковскую карту — как наказали
В Одессе военнослужащий присвоил чужую банковскую карточку. Мужчина нашел ее на Аркадийской аллее и решил воспользоваться бесконтактной оплатой. Свою вину он признал полностью. Суд назначил наказание.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Детали дела
Военнослужащий, который проходил службу по призыву по мобилизации, нашел на Аркадийской аллее в Одессе банковскую карточку "ПриватБанка". Карточка принадлежала другому лицу и была оснащена NFC-чипом для бесконтактной оплаты. Вместо того чтобы попытаться вернуть находку владелице, мужчина забрал карточку себе. В тот же день он зашел в магазин на улице Генуэзской и рассчитался чужой карточкой на сумму 335 гривен.
Дело рассмотрели в упрощенном порядке — без судебных заседаний и вызова сторон. Обвиняемый письменно признал свою вину, подтвердил обстоятельства дела и согласился с таким форматом рассмотрения. Потерпевшая также не возражала.
Как наказали
Суд пришел к выводу, что мужчина умышленно присвоил официальный документ из корыстных побуждений. Учитывая искреннее раскаяние, отсутствие судимостей и отягчающих обстоятельств, суд назначил штраф — 850 гривен в пользу государства. Меру пресечения не применяли.
