В Одесі суд покарав військового за привласнення банківської картки

В Одесі військовослужбовець привласнив чужу банківську картку. Чоловік знайшов її на Аркадійській алеї та вирішив скористатися безконтактною оплатою. Свою провину він визнав повністю. Суд призначив покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Військовослужбовець, який проходив службу за призовом під час мобілізації, знайшов на Аркадійській алеї в Одесі банківську картку "ПриватБанку". Картка належала іншій особі та була оснащена NFC-чипом для безконтактної оплати. Замість того щоб спробувати повернути знахідку власниці, чоловік забрав картку собі. Того ж дня він зайшов до магазину на вулиці Генуезькій і розрахувався чужою карткою на суму 335 гривень.

Справу розглянули у спрощеному порядку — без судових засідань і виклику сторін. Обвинувачений письмово визнав свою вину, підтвердив обставини справи та погодився з таким форматом розгляду. Потерпіла також не заперечувала.

Як покарали

Суд дійшов висновку, що чоловік умисно привласнив офіційний документ із корисливих мотивів. Врахувавши щире каяття, відсутність судимостей і обтяжуючих обставин, суд призначив штраф — 850 гривень на користь держави. Запобіжний захід не застосовували.

