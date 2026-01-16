Відео
Головна Одеса В Одесі військовий привласнив чужу банківську карту — як покарали

В Одесі військовий привласнив чужу банківську карту — як покарали

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 01:36
В Одесі суд покарав військового за привласнення банківської картки
Молоток судді. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі військовослужбовець привласнив чужу банківську картку. Чоловік знайшов її на Аркадійській алеї та вирішив скористатися безконтактною оплатою. Свою провину він визнав повністю. Суд призначив покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Військовослужбовець, який проходив службу за призовом під час мобілізації, знайшов на Аркадійській алеї в Одесі банківську картку "ПриватБанку". Картка належала іншій особі та була оснащена NFC-чипом для безконтактної оплати. Замість того щоб спробувати повернути знахідку власниці, чоловік забрав картку собі. Того ж дня він зайшов до магазину на вулиці Генуезькій і розрахувався чужою карткою на суму 335 гривень.

Справу розглянули у спрощеному порядку — без судових засідань і виклику сторін. Обвинувачений письмово визнав свою вину, підтвердив обставини справи та погодився з таким форматом розгляду. Потерпіла також не заперечувала.

Як покарали

Суд дійшов висновку, що чоловік умисно привласнив офіційний документ із корисливих мотивів. Врахувавши щире каяття, відсутність судимостей і обтяжуючих обставин, суд призначив штраф — 850 гривень на користь держави. Запобіжний захід не застосовували.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі судили військового, який побив чужу дитину біля магазину. Також ми писали, що на Закарпатті винесли вирок жінці, яка побила ТЦК.

Одеса суд Одеська область Новини Одеси покарання судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
