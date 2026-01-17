Відео
В Одесі у військового знайшли психотропи — як покарали

В Одесі у військового знайшли психотропи — як покарали

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 01:36
Військового в Одесі оштрафували за зберігання психотропів
Суддівський молоток. Фото ілюстративне: Pixabay

Військовослужбовець ЗСУ з Одеси незаконно зберігав особливо небезпечну психотропну речовину. Заборонені пакунки знайшли під час перевірки документів у місті. Чоловік визнав провину та не заперечував обставин справи. Суд призначив йому покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, солдат ЗСУ, який проходив службу за мобілізацією у підрозділі спеціального призначення незаконно придбав і зберігав особливо небезпечну психотропну речовину PVP без мети збуту — для власного вживання. Під час перевірки документів у приміщенні Південного територіального управління Військової служби правопорядку в Одесі у військового знайшли зіп-пакет і паперовий згорток із забороненою речовиною.

Загальна маса психотропу перевищувала невеликий розмір, визначений наказом МОЗ. Обвинувачений повністю визнав провину та попросив розглянути справу без його участі.

Як покарали

Суд врахував щире каяття, відсутність обтяжуючих обставин, а також те, що чоловік уже мав попередній вирок за аналогічною статтею. У результаті суд призначив штраф у 34 тисячі гривень і приєднав до нього покарання за попереднім вироком — три роки пробаційного нагляду з обов’язками реєструватися в органі пробації та не виїжджати за межі України без дозволу. Окрім цього, з засудженого стягнуть понад 6 тисяч гривень витрат на експертизу, а вилучені речовини знищать.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі суд покарав військового, який привласнив чужу банківську карту. Також ми писали, що покарання отримав військовий, який пропонував хабар за СЗЧ.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
