В Одесской области мужчину осудили за взятку за "трудоустройство" в СБУ

Жителя Болградского района Одесской области осудили за попытку повлиять на трудоустройство человека в СБУ за взятку. Схема оказалась провальной, а фигурант закончил свой бизнес на скамье подсудимых.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Обещал трудоустроить в СБУ

Следствие установило, что мужчина предложил знакомому "решить вопрос" с трудоустройством в Службу безопасности Украины, уверяя, что имеет влияние на чиновников. За свои услуги он попросил 25 000 долларов.

Первая встреча состоялась в Одессе в апреле 2025 года. Впоследствии он снова связался с мужчиной и потребовал еще 6 тысяч долларов. Вторую сумму передали в июне во время встречи в селе Лиманка. Деньги обвиняемый получил в салоне автомобиля.

Впоследствии мужчина снова вышел на связь и сообщил, что для "завершения договоренностей" нужно еще 6 тысяч долларов. Эту сумму он также получил во время личной встречи.

Какое наказание за взятку

Всего по курсу НБУ мужчина получил более 375 тысяч гривен. После этого его действия разоблачили правоохранители.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину и объяснил, что действовал с корыстной целью. Он раскаялся в содеянном и заявил о готовности нести ответственность.

Суд квалифицировал действия мужчины как получение неправомерной выгоды за влияние на решение должностных лиц. С учетом искреннего раскаяния и отсутствия предыдущих судимостей ему назначили штраф.

Приговором суда мужчину обязали уплатить 375 700 гривен штрафа. Также принято решение о специальной конфискации 3 тысяч долларов, которые были получены в качестве взятки.

Напомним, городского голову Вилково судили по делу о незаконной добыче песка из Дуная для строительства частного терминала. Также мы писали, что жителя Одесской области признали виновным в препятствовании работе ВСУ во время мобилизационных мероприятий возле рынка "7 км".