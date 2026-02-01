Видео
Главная Одесса Выдумал инвалидность жены — на Одесчине судили военного

Выдумал инвалидность жены — на Одесчине судили военного

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 01:40
Солдат из Одесской области уволился со службы по фальшивой справке МСЭК
Руки в наручниках. Фото иллюстративное: freepik

Военнослужащий из Одесской области показал командованию поддельную справку МСЭК об инвалидности жены, чтобы уволиться со службы. Суд установил, что документ был фальшивым, а мужчина еще и незаконно получил денежную помощь от государства.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Читайте также:

Выдумал инвалидность жене

Согласно информации следствия, солдат проходил службу в должности водителя в подразделении материально-технического обеспечения. Осенью 2024 года он обратился к командиру части с рапортом об увольнении по семейным обстоятельствам.

В заявлении мужчина написал, что его жена якобы имеет инвалидность II группы и нуждается в постоянном уходе. В качестве доказательства он предоставил копию справки медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), где отмечалось о серьезных нарушениях состояния здоровья женщины и невозможности самостоятельно передвигаться.

На основании этого документа военнослужащего уволили со службы и исключили из списков личного состава. Вместе с этим ему выплатили единовременное денежное пособие при увольнении — более 12 тысяч гривен.

Впоследствии правоохранители проверили медицинские документы и выяснили, что справка МСЭК была поддельной. Реальных оснований для освобождения по уходу за женой не существовало.

Какое наказание за фейковую инвалидность

В суде обвиняемый полностью признал вину. Он рассказал, что сожалеет о содеянном, и вернул всю сумму полученных выплат государству.

Суд признал военнослужащего виновным в мошенничестве и уклонении от военной службы путем обмана. Ему назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

Поддельные медицинские справки суд оставил в материалах дела, а с осужденного также взыскали более 7 тысяч гривен за проведение экспертиз.

Напомним, в Одесской области военный избил свою жену. Также мы писали, что военный незаконно продавал оружие.

Одесса Одесская область военные инвалидность Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
