Солдат из Одесской области уволился со службы по фальшивой справке МСЭК

Военнослужащий из Одесской области показал командованию поддельную справку МСЭК об инвалидности жены, чтобы уволиться со службы. Суд установил, что документ был фальшивым, а мужчина еще и незаконно получил денежную помощь от государства.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Выдумал инвалидность жене

Согласно информации следствия, солдат проходил службу в должности водителя в подразделении материально-технического обеспечения. Осенью 2024 года он обратился к командиру части с рапортом об увольнении по семейным обстоятельствам.

В заявлении мужчина написал, что его жена якобы имеет инвалидность II группы и нуждается в постоянном уходе. В качестве доказательства он предоставил копию справки медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), где отмечалось о серьезных нарушениях состояния здоровья женщины и невозможности самостоятельно передвигаться.

На основании этого документа военнослужащего уволили со службы и исключили из списков личного состава. Вместе с этим ему выплатили единовременное денежное пособие при увольнении — более 12 тысяч гривен.

Впоследствии правоохранители проверили медицинские документы и выяснили, что справка МСЭК была поддельной. Реальных оснований для освобождения по уходу за женой не существовало.

Какое наказание за фейковую инвалидность

В суде обвиняемый полностью признал вину. Он рассказал, что сожалеет о содеянном, и вернул всю сумму полученных выплат государству.

Суд признал военнослужащего виновным в мошенничестве и уклонении от военной службы путем обмана. Ему назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

Поддельные медицинские справки суд оставил в материалах дела, а с осужденного также взыскали более 7 тысяч гривен за проведение экспертиз.

