Солдат з Одещини звільнився зі служби за фальшивою довідкою МСЕК

Військовослужбовець з Одещини показав командуванню підроблену довідку МСЕК про інвалідність дружини, щоб звільнитися зі служби. Суд встановив, що документ був фальшивим, а чоловік ще й незаконно отримав грошову допомогу від держави.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Вигадав інвалідність дружині

Згідно з інформацією слідства, солдат проходив службу на посаді водія у підрозділі матеріально-технічного забезпечення. Восени 2024 року він звернувся до командира частини з рапортом про звільнення за сімейними обставинами.

У заяві чоловік написав, що його дружина нібито має інвалідність ІІ групи та потребує постійного догляду. Як доказ він надав копію довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), де зазначалося про серйозні порушення стану здоров’я жінки та неможливість самостійно пересуватися.

На підставі цього документа військовослужбовця звільнили зі служби та виключили зі списків особового складу. Разом із цим йому виплатили одноразову грошову допомогу при звільненні — понад 12 тисяч гривень.

Згодом правоохоронці перевірили медичні документи й з’ясували, що довідка МСЕК була підробленою. Реальних підстав для звільнення за доглядом за дружиною не існувало.

Яке покарання за фейкову інвалідність

У суді обвинувачений повністю визнав провину. Він розповів, що шкодує про вчинене, та повернув усю суму отриманих виплат державі.

Суд визнав військовослужбовця винним у шахрайстві та ухиленні від військової служби шляхом обману. Йому призначили п’ять років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на два роки.

Підроблені медичні довідки суд залишив у матеріалах справи, а з засудженого також стягнули понад 7 тисяч гривень за проведення експертиз.

