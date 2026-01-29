Відео
На Одещині військовий продавав вибухівку — як покарали

На Одещині військовий продавав вибухівку — як покарали

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 01:36
Вирок військовому за тротил і крадіжку на Одещині
Суддівський молоток. Фото ілюстративне: depositphotos

На Одещині військовий незаконно продавав зброю. Солдат визнав провину і розкаявся. Суд врахував це під час призначення покарання. Однак уникнути вироку не вдалося.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Військовослужбовця, який проходив службу сапером за мобілізацією знайшов три тротилові шашки по 400 грамів кожна, приніс їх додому та зберігав незаконно. Згодом він продав цю вибухівку іншій особі за 5 тисяч гривень. У суді встановили, що збут відбувався умисно і з корисливою метою.

Окрім цього, військовий скоїв крадіжку в умовах воєнного стану. Він переліз через паркан на приватну територію та викрав металеву зубову борону вартістю 3 680 гривень, яка належала місцевій жительці. Після цього з місця події зник і розпорядився майном на власний розсуд.

Як покарали

Обвинувачений повністю визнав провину, підтвердив обставини злочинів і заявив про щире каяття. Суд визнав його винним за незаконне поводження з вибуховими речовинами та крадіжку з проникненням. За сукупністю злочинів чоловіку призначили п’ять років позбавлення волі. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишили до набрання вироком законної сили. Вибухівку суд постановив знищити, а викрадене майно — повернути власниці.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який не маючи документів та у стані сп'яніння сів за кермо та скоїв ДТП. Також ми писали, що в Одеській області вирок отримав солдат, який зберігав психотропи.

Одеса зброя Одеська область Новини Одеси судові рішення крадіжка
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
