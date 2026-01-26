В Одесі військового засудили за викрадення мопедів і підпал

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі військовослужбовця засудили за викрадення двох мопедів і підпал, щоб приховати злочин. Чоловік отримав 5 років позбавлення волі, але відбуватиме покарання умовно.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Військовий вкрав мопеди

Перший епізод, за даними вироку, стався вночі 5 вересня 2025 року на вулиці Архітекторській в Одесі. Чоловік побачив припаркований мопед Yamaha червоного кольору і, не маючи ключів, просто відкотив його, штовхаючи руками та ногами. Вартість мопеда оцінили у 12 600 гривень.

Другий випадок, як встановив суд, стався 7 вересня 2025 року близько 02:24. Біля під’їзду на проспекті Князя Ярослава Мудрого він так само відкотив інший мопед Yamaha темно-сірого кольору. Збитки власнику склали 20 832 гривні.

Після цього, за матеріалами справи, чоловік на сміттєзвалищі на вулиці Парниковій вирішив знищити викрадену техніку, щоб приховати сліди. Він розлив паливо та підпалив один мопед сірниками, а потім кинув у вогонь ще один викрадений мопед Yamaha чорного кольору. Збитки третьому потерпілому оцінили у 23 436 гривень.

Яке покарання за крадіжку

У суді обвинувачений повністю визнав вину, розкаявся та просив не карати суворо. Він повідомив, що двом потерпілим відшкодував збитки. Суд також розглянув цивільний позов одного з власників і задовольнив його — з засудженого стягнули 20 832 гривні.

За сукупністю злочинів чоловіку призначили 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробуванням на 3 роки. Протягом цього часу він має регулярно з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання. Також суд стягнув із нього витрати на експертизу — 1 696 грн.

