Україна
В Одесі військовий за ніч побив чотирьох людей — яке покарання

В Одесі військовий за ніч побив чотирьох людей — яке покарання

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 01:46
В Одесі військовослужбовця оштрафували за серію побоїв
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі суд виніс вирок військовослужбовцю, який за одну ніч кілька разів влаштовував бійки з різними людьми. Його визнали винним в умисному завданні побоїв без спричинення тілесних ушкоджень.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

Військовий побив людей

За матеріалами справи, події сталися в ніч з 7 на 8 січня 2026 року. Спочатку чоловік посварився з одним зі знайомих у квартирі, після чого завдав йому кілька ударів кулаком у спину. Згодом конфлікти продовжилися вже на вулиці — біля різних будинків він побив ще двох чоловіків, завдаючи ударів по голові та в поперек.

Пізніше, вже після опівночі, стався ще один конфлікт у приміщенні будинку, де обвинувачений знову застосував силу. В усіх випадках потерпілі зазнали фізичного болю, але серйозних травм не отримали.

Обвинувачений письмово визнав обставини справи та не заперечував проти розгляду обвинувального акта без судового засідання і без участі сторін. Суд врахував щире каяття, відсутність судимостей та невелику тяжкість правопорушень.

Яке покарання за побиття

У результаті чоловіка визнали винним і призначили покарання у вигляді штрафу. Його розмір склав 850 гривень.

Нагадаємо, в Одесі слідчі перевіряють схему, за якою директори дитячих садків могли оформлювати до штату людей, які фактично не працювали. Також ми писали, що на Одещині у військовослужбовця знайшли автомат і сотні набоїв.

Одеса бійка Одеська область військові Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
