В Одессе военнослужащего оштрафовали за серию побоев

В Одессе военный за ночь избил четырех человек — какое наказание
В Одессе суд вынес приговор военнослужащему, который за одну ночь несколько раз устраивал драки с разными людьми. Его признали виновным в умышленном нанесении побоев без причинения телесных повреждений.
Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Военный избил людей
По материалам дела, события произошли в ночь с 7 на 8 января 2026 года. Сначала мужчина поссорился с одним из знакомых в квартире, после чего нанес ему несколько ударов кулаком в спину. Впоследствии конфликты продолжились уже на улице — возле разных домов он избил еще двух мужчин, нанося удары по голове и в поясницу.
Позже, уже после полуночи, произошел еще один конфликт в помещении дома, где обвиняемый снова применил силу. Во всех случаях пострадавшие испытали физическую боль, но серьезных травм не получили.
Обвиняемый письменно признал обстоятельства дела и не возражал против рассмотрения обвинительного акта без судебного заседания и без участия сторон. Суд учел искреннее раскаяние, отсутствие судимостей и небольшую тяжесть правонарушений.
Какое наказание за избиение
В результате мужчину признали виновным и назначили наказание в виде штрафа. Его размер составил 850 гривен.
