В Одессе военнослужащего оштрафовали за серию побоев

Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе суд вынес приговор военнослужащему, который за одну ночь несколько раз устраивал драки с разными людьми. Его признали виновным в умышленном нанесении побоев без причинения телесных повреждений.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама

Читайте также:

Военный избил людей

По материалам дела, события произошли в ночь с 7 на 8 января 2026 года. Сначала мужчина поссорился с одним из знакомых в квартире, после чего нанес ему несколько ударов кулаком в спину. Впоследствии конфликты продолжились уже на улице — возле разных домов он избил еще двух мужчин, нанося удары по голове и в поясницу.

Позже, уже после полуночи, произошел еще один конфликт в помещении дома, где обвиняемый снова применил силу. Во всех случаях пострадавшие испытали физическую боль, но серьезных травм не получили.

Обвиняемый письменно признал обстоятельства дела и не возражал против рассмотрения обвинительного акта без судебного заседания и без участия сторон. Суд учел искреннее раскаяние, отсутствие судимостей и небольшую тяжесть правонарушений.

Какое наказание за избиение

В результате мужчину признали виновным и назначили наказание в виде штрафа. Его размер составил 850 гривен.

Напомним, в Одессе следователи проверяют схему, по которой директора детских садов могли оформлять в штат людей, что фактически не работали. Также мы писали, что в Одесской области у военнослужащего нашли автомат и сотни патронов.