Главная Одесса Трофейный автомат в рюкзаке — приговор военному на Одесчине

Трофейный автомат в рюкзаке — приговор военному на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 01:36
Суд в Одесской области вынес приговор военному за хранение автомата
Судья с молоком. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области у военнослужащего нашли автомат и сотни патронов. Оружие мужчина перевозил в собственном авто и рюкзаке. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Как установил суд, капитан ВСУ незаконно хранил и перевозил автомат Калашникова АК-74М и 474 патрона калибра 5,45 мм. Оружие и патроны обнаружили на блокпосту "Центролит" на трассе М-14 вблизи Одессы во время проверки автомобиля Volkswagen Passat.

Военный полностью признал вину. Он пояснил, что автомат и патроны были "трофейными" и попали к нему во время выполнения боевых задач. Во время прохождения контроля оружие у него изъяли правоохранители.

Как наказали

Суд учел, что обвиняемый ранее не судим, положительно характеризуется по месту службы, выполнял боевые задачи и искренне раскаялся. Также было отмечено, что мужчина сам сообщил о наличии оружия и способствовал следствию.

В итоге суд назначил военному три года лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытанием сроком на один год. В течение этого времени он обязан регистрироваться в органах пробации и сообщать о смене места жительства или службы.

Автомат и боеприпасы конфисковали в собственность государства и передали Министерству обороны Украины. Кроме того, с военного взыскали более 3,5 тысячи гривен расходов за проведение экспертизы.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, который избил и ограбил незнакомца. Также мы писали, что на Франковщине судили старшего солдата, который отказался ехать на фронт, из-за религиозных убеждений.

Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
