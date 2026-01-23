Відео
Трофейний автомат у рюкзаку — вирок військовому на Одещині

Дата публікації: 23 січня 2026 01:36
Суд на Одещині виніс вирок військовому за зберігання автомата
Суддя з молоком. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині у військовослужбовця знайшли автомат і сотні набоїв. Зброю чоловік перевозив у власному авто та рюкзаку. Суд визнав його винним та призначив покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Як встановив суд, капітан ЗСУ незаконно зберігав і перевозив автомат Калашникова АК-74М та 474 патрони калібру 5,45 мм. Зброю та набої виявили на блокпості "Центроліт" на трасі М-14 поблизу Одеси під час перевірки автомобіля Volkswagen Passat.

Військовий повністю визнав провину. Він пояснив, що автомат і патрони були "трофейними" та потрапили до нього під час виконання бойових завдань. Під час проходження контролю зброю у нього вилучили правоохоронці.

Як покарали

Суд врахував, що обвинувачений раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем служби, виконував бойові завдання та щиро розкаявся. Також було зазначено, що чоловік сам повідомив про наявність зброї й сприяв слідству.

У підсумку суд призначив військовому три роки позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробуванням строком на один рік. Протягом цього часу він зобов’язаний реєструватися в органах пробації та повідомляти про зміну місця проживання або служби.

Автомат і боєприпаси конфіскували у власність держави та передали Міністерству оборони України. Крім того, з військового стягнули понад 3,5 тисячі гривень витрат за проведення експертизи.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який побив та пограбував незнайомця. Також ми писали, що на Франківщині судили старшого солдата, який відмовився їхати на фронт, через релігійні переконання.

Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
