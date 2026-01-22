Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині військовий пограбував незнайомця — як покарали

На Одещині військовий пограбував незнайомця — як покарали

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 01:36
Суд на Одещині виніс вирок військовому за грабіж
Суддівський молоток. Фото ілюстративне: iStock

У Біляївці військовослужбовець побив та пограбував чоловіка. Подія сталася біля магазину. Обвинувачений визнав провину, розкаявся та відшкодував завдану шкоду. Суд призначив йому покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

За матеріалами справи, подія сталася вночі біля магазину "Либідь" у Біляївці. Обвинувачений побачив чоловіка, який лежав на бетонній бруківці. Матрос кілька разів ударив потерпілого по обличчю та тулубу, після чого забрав мобільний телефон Samsung Galaxy M12. Вартість викраденого склала 5 238 гривень. З місця події чоловік зник і розпорядився телефоном на власний розсуд.

Як покарали

У суді обвинувачений повністю визнав вину, підтвердив обставини злочину та заявив про щире каяття. Також він добровільно відшкодував завдану шкоду. Суд кваліфікував дії як грабіж, поєднаний із насильством. Чоловікові призначили 4 роки позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки. Протягом цього часу він зобов’язаний реєструватися в органі пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що на Одещині судили військового, який під час конфлікту побив дружину. Також ми писали, що у Чернігові вирок отримав солдат, який двічі скоїв СЗЧ.

Одеса грабіж побиття Одеська область Новини Одеси судові рішення
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації