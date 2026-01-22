Суд на Одещині виніс вирок військовому за грабіж

Суддівський молоток. Фото ілюстративне: iStock

У Біляївці військовослужбовець побив та пограбував чоловіка. Подія сталася біля магазину. Обвинувачений визнав провину, розкаявся та відшкодував завдану шкоду. Суд призначив йому покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

За матеріалами справи, подія сталася вночі біля магазину "Либідь" у Біляївці. Обвинувачений побачив чоловіка, який лежав на бетонній бруківці. Матрос кілька разів ударив потерпілого по обличчю та тулубу, після чого забрав мобільний телефон Samsung Galaxy M12. Вартість викраденого склала 5 238 гривень. З місця події чоловік зник і розпорядився телефоном на власний розсуд.

Як покарали

У суді обвинувачений повністю визнав вину, підтвердив обставини злочину та заявив про щире каяття. Також він добровільно відшкодував завдану шкоду. Суд кваліфікував дії як грабіж, поєднаний із насильством. Чоловікові призначили 4 роки позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки. Протягом цього часу він зобов’язаний реєструватися в органі пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що на Одещині судили військового, який під час конфлікту побив дружину. Також ми писали, що у Чернігові вирок отримав солдат, який двічі скоїв СЗЧ.