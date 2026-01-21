Відео
Головна Одеса На Одещині військовий побив дружину — як його покарали

На Одещині військовий побив дружину — як його покарали

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 01:36
Штраф за побої дружини: рішення суду на Одещині
Суддя з молотком. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині військовослужбовець під час домашнього конфлікту побив дружину. Чоловік визнав вину та погодився на спрощений розгляд. Потерпіла також не заперечувала проти такого порядку. Суд призначив йому покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

В Одеській області військовий під час словесного конфлікту двічі вдарив дружину кулаком у голову. Подія сталася біля будинку за місцем проживання подружжя. Фізичний біль був завданий, однак тілесних ушкоджень не зафіксували. Обвинувачений повністю визнав провину, розкаявся та письмово погодився на розгляд справи без судового засідання і без своєї участі. Аналогічну згоду надала й потерпіла.

Як покарали

Під час призначення покарання суд врахував, що чоловік раніше не судимий, одружений, має малолітню дитину та перебуває на військовій службі. Водночас обтяжувальною обставиною стало вчинення правопорушення щодо члена сім’ї.

Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України — умисне завдання побоїв без спричинення тілесних ушкоджень. У результаті суд призначив штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 850 гривень. Запобіжний захід у справі не застосовували, цивільний позов не подавався.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який самовільно залишив частину та скоїв низку крадіжок. Також ми писали, що у Закарпатській області винесли вирок жінці, яка била ТЦК дорожнім знаком.

Одеса побиття Одеська область Новини Одеси покарання судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
