Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Військовий на Одещині крав, перебуваючи у СЗЧ — як покарали

Військовий на Одещині крав, перебуваючи у СЗЧ — як покарали

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 01:36
Вирок суду в Одесі: мобілізований військовий отримав 5 років тюрми
Молоток судді. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині мобілізований військовий самовільно залишив військову частину. Після цього він скоїв низку злочинів, зокрема крадіжок. За це йому призначили покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Выйськовий, призваний на службу за мобілізацією, скоїв низку кримінальних правопорушень. Військовий, без дозволу командування самовільно залишив місце служби. Він тривалий час не повертався до частини, що кваліфікували як тяжкий злочин в умовах воєнного стану. Окрім цього, чоловік незаконно заволодів офіційними документами, які не належали йому. Такі дії, за висновком суду, створювали ризики для інших осіб та ускладнювали їхнє використання за призначенням.

Також слідство довело факт крадіжки майна у жінки. Злочин був вчинений за обтяжувальних обставин, що значно вплинуло на суворість покарання. Завдані збитки оцінили у понад 31 тисячу гривень.

Як покарали

За сукупністю злочинів суд призначив йому остаточне покарання — 5 років і 3 місяці позбавлення волі. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишили без змін до набрання вироком законної сили. Строк відбування покарання рахуватимуть з моменту затримання.

Окрім цього, суд задовольнив цивільний позов потерпілої сторони. З обвинуваченого стягнули понад 31 тисячу гривень матеріальної шкоди, а також більш як 7 тисяч гривень процесуальних витрат на користь держави. Частину вилучених речових доказів суд постановив повернути засудженому.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який систематично знущався над дружикою. Також ми писали, що на Полтавщині судили офіцера за СЗЧ.

Одеса Одеська область Новини Одеси протипоказання СЗЧ судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації