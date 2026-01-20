Вирок суду в Одесі: мобілізований військовий отримав 5 років тюрми

Молоток судді. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині мобілізований військовий самовільно залишив військову частину. Після цього він скоїв низку злочинів, зокрема крадіжок. За це йому призначили покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Выйськовий, призваний на службу за мобілізацією, скоїв низку кримінальних правопорушень. Військовий, без дозволу командування самовільно залишив місце служби. Він тривалий час не повертався до частини, що кваліфікували як тяжкий злочин в умовах воєнного стану. Окрім цього, чоловік незаконно заволодів офіційними документами, які не належали йому. Такі дії, за висновком суду, створювали ризики для інших осіб та ускладнювали їхнє використання за призначенням.

Також слідство довело факт крадіжки майна у жінки. Злочин був вчинений за обтяжувальних обставин, що значно вплинуло на суворість покарання. Завдані збитки оцінили у понад 31 тисячу гривень.

Як покарали

За сукупністю злочинів суд призначив йому остаточне покарання — 5 років і 3 місяці позбавлення волі. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишили без змін до набрання вироком законної сили. Строк відбування покарання рахуватимуть з моменту затримання.

Окрім цього, суд задовольнив цивільний позов потерпілої сторони. З обвинуваченого стягнули понад 31 тисячу гривень матеріальної шкоди, а також більш як 7 тисяч гривень процесуальних витрат на користь держави. Частину вилучених речових доказів суд постановив повернути засудженому.

