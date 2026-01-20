Приговор суда в Одессе: мобилизованный военный получил 5 лет тюрьмы

Военный на Одесчине воровал, находясь в СОЧ — как наказали
В Одесской области мобилизованный военный самовольно оставил воинскую часть. После этого он совершил ряд преступлений, в частности краж. За это ему назначили наказание.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Детали дела
Военный, призванный на службу по мобилизации, совершил ряд уголовных преступлений. Военный, без разрешения командования самовольно оставил место службы. Он долгое время не возвращался в часть, что квалифицировали как тяжкое преступление в условиях военного положения. Кроме этого, мужчина незаконно завладел официальными документами, которые не принадлежали ему. Такие действия, по заключению суда, создавали риски для других лиц и затрудняли их использование по назначению.
Также следствие доказало факт кражи имущества у женщины. Преступление было совершено при отягчающих обстоятельствах, что значительно повлияло на суровость наказания. Нанесенный ущерб оценили в более 31 тысячу гривен.
Как наказали
По совокупности преступлений суд назначил ему окончательное наказание — 5 лет и 3 месяца лишения свободы. Меру пресечения в виде содержания под стражей оставили без изменений до вступления приговора в законную силу. Срок отбывания наказания будут считать с момента задержания.
Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. С обвиняемого взыскали более 31 тысячи гривен материального ущерба, а также более 7 тысяч гривен процессуальных издержек в пользу государства. Часть изъятых вещественных доказательств суд постановил вернуть осужденному.
