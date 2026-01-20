Видео
Главная Одесса Военный на Одесчине воровал, находясь в СОЧ — как наказали

Военный на Одесчине воровал, находясь в СОЧ — как наказали

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 01:36
Приговор суда в Одессе: мобилизованный военный получил 5 лет тюрьмы
Молоток судьи. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области мобилизованный военный самовольно оставил воинскую часть. После этого он совершил ряд преступлений, в частности краж. За это ему назначили наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Военный, призванный на службу по мобилизации, совершил ряд уголовных преступлений. Военный, без разрешения командования самовольно оставил место службы. Он долгое время не возвращался в часть, что квалифицировали как тяжкое преступление в условиях военного положения. Кроме этого, мужчина незаконно завладел официальными документами, которые не принадлежали ему. Такие действия, по заключению суда, создавали риски для других лиц и затрудняли их использование по назначению.

Также следствие доказало факт кражи имущества у женщины. Преступление было совершено при отягчающих обстоятельствах, что значительно повлияло на суровость наказания. Нанесенный ущерб оценили в более 31 тысячу гривен.

Как наказали

По совокупности преступлений суд назначил ему окончательное наказание — 5 лет и 3 месяца лишения свободы. Меру пресечения в виде содержания под стражей оставили без изменений до вступления приговора в законную силу. Срок отбывания наказания будут считать с момента задержания.

Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. С обвиняемого взыскали более 31 тысячи гривен материального ущерба, а также более 7 тысяч гривен процессуальных издержек в пользу государства. Часть изъятых вещественных доказательств суд постановил вернуть осужденному.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, который систематически издевался над женой. Также мы писали, что на Полтавщине судили офицера за СЗЧ.

Одесса Одесская область Новости Одессы противопоказания СОЧ судебные решения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
