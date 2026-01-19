Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Солдат из Одесчины получил пробацию за домашнее насилие

Солдат из Одесчины получил пробацию за домашнее насилие

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 01:33
Совершал домашнее насилие - как наказали военного
Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

Военнослужащий из Арциза, что в Одесской области, постоянно издевался над своей женой. Суд признал его виновным и назначил пробационный надзор.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама
Читайте также:

Военный издевался над своей женой

Из материалов следствия известно, что мужчина, в течение нескольких месяцев совершал психологическое насилие в отношении своей жены. Военный оскорблял женщину, унижал ее и давил психологически. Из-за этого в семье постоянно возникали конфликты.

Первые случаи насилия произошли еще весной 2025 года. Тогда дело ограничили административным наказанием. Но мужчина не изменил свое поведение, и издевательства продолжались до августа. После этого правоохранители открыли уголовное производство.

Какое наказание за домашнее насилие

Во время суда военный признал вину и сказал, что раскаивается. Суд учел, что он ранее не имел судимостей, имеет двоих детей и служит по мобилизации. В то же время было установлено, что женщина длительное время находилась под психологическим давлением и чувствовала себя опасно в собственном доме.

В результате суд назначил мужчине год пробационного надзора. Он обязан регулярно отмечаться в органах пробации, сообщать об изменении места жительства и пройти специальную программу для обидчиков.

Напомним, житель Тернопольщины проведет несколько лет за решеткой из-за отказа от мобилизации. Также мы писали, что на Полтавщине осудили офицера за СЗЧ.

Одесса домашнее насилие Одесская область военные Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации