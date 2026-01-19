Совершал домашнее насилие - как наказали военного

Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

Военнослужащий из Арциза, что в Одесской области, постоянно издевался над своей женой. Суд признал его виновным и назначил пробационный надзор.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Военный издевался над своей женой

Из материалов следствия известно, что мужчина, в течение нескольких месяцев совершал психологическое насилие в отношении своей жены. Военный оскорблял женщину, унижал ее и давил психологически. Из-за этого в семье постоянно возникали конфликты.

Первые случаи насилия произошли еще весной 2025 года. Тогда дело ограничили административным наказанием. Но мужчина не изменил свое поведение, и издевательства продолжались до августа. После этого правоохранители открыли уголовное производство.

Какое наказание за домашнее насилие

Во время суда военный признал вину и сказал, что раскаивается. Суд учел, что он ранее не имел судимостей, имеет двоих детей и служит по мобилизации. В то же время было установлено, что женщина длительное время находилась под психологическим давлением и чувствовала себя опасно в собственном доме.

В результате суд назначил мужчине год пробационного надзора. Он обязан регулярно отмечаться в органах пробации, сообщать об изменении места жительства и пройти специальную программу для обидчиков.

Напомним, житель Тернопольщины проведет несколько лет за решеткой из-за отказа от мобилизации. Также мы писали, что на Полтавщине осудили офицера за СЗЧ.