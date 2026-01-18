Солдат из Одесской области избил знакомого во время ссоры

Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

Конфликт между военнослужащим и гражданским в Раздельнянском районе Одесской области завершился дракой и судом. Солдата признали виновным и оштрафовали.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Избил гражданского

По данным следствия, инцидент произошел вечером 25 ноября 2025 года по месту жительства потерпевшего. Между двумя знакомыми мужчинами возникла словесная перепалка на почве личной неприязни. Ссора быстро переросла в агрессивный конфликт.

Во время разговора военный начал вести себя резко и эмоционально. Стороны не смогли успокоиться, и ситуация вышла из-под контроля. Позже солдат подошел к оппоненту и ударил его кулаком в губу.

После этого он нанес еще несколько ударов по ногам. Пострадавший получил травмы, которые повлекли кратковременное расстройство здоровья. Медики квалифицировали повреждения как легкие, но требующие лечения.

Какое наказание за избиение

Известно, что обвиняемый — уроженец села Слободка Раздельнянского района Одесской области. На момент происшествия он проходил военную службу по мобилизации в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

Обвиняемый полностью признал вину и не отрицал обстоятельств дела. Суд назначил ему штраф в размере 1700 гривен.

