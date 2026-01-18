Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине военный избил гражданского во время ссоры — приговор

На Одесчине военный избил гражданского во время ссоры — приговор

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 01:40
Солдат из Одесской области избил знакомого во время ссоры
Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

Конфликт между военнослужащим и гражданским в Раздельнянском районе Одесской области завершился дракой и судом. Солдата признали виновным и оштрафовали.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама
Читайте также:

Избил гражданского

По данным следствия, инцидент произошел вечером 25 ноября 2025 года по месту жительства потерпевшего. Между двумя знакомыми мужчинами возникла словесная перепалка на почве личной неприязни. Ссора быстро переросла в агрессивный конфликт.

Во время разговора военный начал вести себя резко и эмоционально. Стороны не смогли успокоиться, и ситуация вышла из-под контроля. Позже солдат подошел к оппоненту и ударил его кулаком в губу.

После этого он нанес еще несколько ударов по ногам. Пострадавший получил травмы, которые повлекли кратковременное расстройство здоровья. Медики квалифицировали повреждения как легкие, но требующие лечения.

Какое наказание за избиение

Известно, что обвиняемый — уроженец села Слободка Раздельнянского района Одесской области. На момент происшествия он проходил военную службу по мобилизации в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

Обвиняемый полностью признал вину и не отрицал обстоятельств дела. Суд назначил ему штраф в размере 1700 гривен.

Напомним, военнослужащий ВСУ из Одессы незаконно хранил особо опасное психотропное вещество. Также мы писали, что в Одессе военнослужащий нашел банковскую карточку на Аркадийской аллее и решил воспользоваться бесконтактной оплатой.

Одесса избиение Одесская область военные Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации