Солдат з Одещини побив знайомого під час сварки

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

Конфлікт між військовослужбовцем та цивільним в Роздільнянському районі, що на Одещині, завершився бійкою та судом. Солдата визнали винним і оштрафували.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама

Читайте також:

Побив цивільного

За даними слідства, інцидент стався ввечері 25 листопада 2025 року за місцем проживання потерпілого. Між двома знайомими чоловіками виникла словесна суперечка на ґрунті особистої неприязні. Сварка швидко переросла в агресивний конфлікт.

Під час розмови військовий почав поводитися різко та емоційно. Сторони не змогли заспокоїтися, і ситуація вийшла з-під контролю. Пізніше солдат підійшов до опонента та вдарив його кулаком у губу.

Після цього він завдав ще кілька ударів по ногах. Потерпілий отримав травми, які спричинили короткочасний розлад здоров’я. Медики кваліфікували ушкодження як легкі, але такі, що потребували лікування.

Яке покарання за побиття

Відомо, що обвинувачений — уродженець села Слобідка Роздільнянського району Одеської області. На момент події він проходив військову службу за мобілізацією у Десантно-штурмових військах ЗСУ.

Обвинувачений повністю визнав провину та не заперечував обставин справи. Суд призначив йому штраф у розмірі 1700 гривень.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ з Одеси незаконно зберігав особливо небезпечну психотропну речовину. Також ми писали, що в Одесі військовослужбовець знайшов банківську карточку на Аркадійській алеї та вирішив скористатися безконтактною оплатою.