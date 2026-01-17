Вирок за ДТП на Одещині — п’яний водій покалічив пасажирів

Чоловік у кайданках. Фото ілюстративне: Нацполіція

У Білгород-Дністровському районі, що на Одещині, суд виніс вирок водієві, який у стані сильного сп’яніння спричинив серйозну ДТП. Четверо його пасажирів отримали травми, а сам керманич тепер проведе понад рік за ґратами.

Про це у суботу, 17 січня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Аварія між Трапівкою та Лиманом

За їхніми даними, дорожньо-транспортна пригода сталася у серпні минулого року на трасі між селами Трапівка та Лиман Лиманської громади. За кермом легковика Volkswagen Passat перебував 44-річний житель Татарбунарської громади.

Чоловік був п’яний і при цьому взагалі не мав права керувати автомобілем — його раніше позбавили водійського посвідчення за нетверезе водіння. Попри це, він сів за кермо та поїхав разом зі знайомими.

На заокругленій ділянці дороги водій не впорався з керуванням. Автомобіль з’їхав у кювет і перекинувся.

У салоні перебували ще четверо пасажирів — двоє чоловіків 48 років і жінки 50 та 52 років. Усі вони отримали травми середнього ступеня тяжкості: переломи ребер, рук, кісток носа, а також ушкодження хребта, стегна та голови. Сам водій майже не постраждав.

Водій був п'яний

Перевірка показала 2,44 проміле алкоголю в крові водія. Це перевищує допустиму норму більш ніж у 12 разів. Правоохоронці затримали чоловіка, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Яке покарання за ДТП

Водієві інкримінували порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння, що призвело до травмування людей. За кримінальною справою суд призначив покарання: 1 рік і 3 місяці позбавлення волі.

Окремо з’ясувалося, що чоловік неодноразово керував авто без посвідчення. За це суддя оштрафував його на 40 800 гривень і заборонив керувати транспортом ще на понад сім років.

Нагадаємо, на Львівщині правоохоронці розслідують інцидент із наїздом автомобіля на собаку. Також ми писали, що у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 13 автомобілів.