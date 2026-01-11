На Одещині потяг збив чоловіка, який сидів на коліях: деталі

Поліцейський на місці смертельної аварії. Фото: Нацполіція

У Подільському районі Одеської області поїзд збив чоловіка, який сидів просто на залізничних коліях. Від отриманих травм він загинув на місці.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Поліцейський біля тіла чоловіка, якого збив поїзд. Фото: Нацполіція

Чоловік не реагував на сигнали

За їхніми даними, трагедія сталася ввечері 10 січня на перегоні Кодима — Попелюхи. Про інцидент на спецлінію 102 повідомив черговий залізничної станції.

Машиніст стверджує, що чоловік сидів на рейках і не реагував на звукові сигнали потяга. Водій застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося.

Постраждалим виявився 51-річний мешканець міста. Від отриманих травм він помер ще до приїзду бригади швидкої допомоги.

Поїзд, який збив чоловіка. Фото: Нацполіція

Поліція з’ясовує обставини

На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі деталі події та вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У поліції нагадують: залізниця є об’єктом підвищеної небезпеки, тож перебувати на коліях вкрай ризиковано.

