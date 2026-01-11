В Одесской области поезд сбил мужчину, который сидел на путях: детали

Полицейский на месте смертельной аварии. Фото: Нацполиция

В Подольском районе Одесской области поезд сбил мужчину, который сидел прямо на железнодорожных путях. От полученных травм он погиб на месте.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Полицейский возле тела мужчины, которого сбил поезд. Фото: Нацполиция

Мужчина не реагировал на сигналы

По их данным, трагедия произошла вечером 10 января на перегоне Кодыма — Попелюхи. Об инциденте на спецлинию 102 сообщил дежурный железнодорожной станции.

Машинист утверждает, что мужчина сидел на рельсах и не реагировал на звуковые сигналы поезда. Водитель применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

Пострадавшим оказался 51-летний житель города. От полученных травм он скончался еще до приезда бригады скорой помощи.

Поезд, который сбил мужчину. Фото: Нацполиция

Полиция выясняет обстоятельства

На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все детали происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

В полиции напоминают: железная дорога является объектом повышенной опасности, поэтому находиться на путях крайне рискованно.

Напомним, в Харькове судья за рулем автомобиля наехала на двух пешеходов. Также мы писали, что в Киеве на Набережном шоссе произошла авария.