Главная Одесса Сидел на путях и не реагировал — на Одесчине поезд сбил мужчину

Сидел на путях и не реагировал — на Одесчине поезд сбил мужчину

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 09:52
В Одесской области поезд сбил мужчину, который сидел на путях: детали
Полицейский на месте смертельной аварии. Фото: Нацполиция

В Подольском районе Одесской области поезд сбил мужчину, который сидел прямо на железнодорожных путях. От полученных травм он погиб на месте.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:
Тіло збитого поїздом чоловіка
Полицейский возле тела мужчины, которого сбил поезд. Фото: Нацполиция

Мужчина не реагировал на сигналы

По их данным, трагедия произошла вечером 10 января на перегоне Кодыма — Попелюхи. Об инциденте на спецлинию 102 сообщил дежурный железнодорожной станции.

Машинист утверждает, что мужчина сидел на рельсах и не реагировал на звуковые сигналы поезда. Водитель применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

Пострадавшим оказался 51-летний житель города. От полученных травм он скончался еще до приезда бригады скорой помощи.

Поїзд на коліях
Поезд, который сбил мужчину. Фото: Нацполиция

Полиция выясняет обстоятельства

На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все детали происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

В полиции напоминают: железная дорога является объектом повышенной опасности, поэтому находиться на путях крайне рискованно.

Напомним, в Харькове судья за рулем автомобиля наехала на двух пешеходов. Также мы писали, что в Киеве на Набережном шоссе произошла авария.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
