Главная Одесса Пьяный водитель без прав покалечил четырех человек на Одесчине

Пьяный водитель без прав покалечил четырех человек на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 11:47
Приговор за ДТП в Одесской области - пьяный водитель покалечил пассажиров
Мужчина в наручниках. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Белгород-Днестровском районе Одесской области суд вынес приговор водителю, который в состоянии сильного опьянения спровоцировал серьезное ДТП. Четверо его пассажиров получили травмы, а сам водитель теперь проведет более года за решеткой.

Об этом в субботу, 17 января, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:
Аварія на Одещині
Перевернутая машина в результате аварии. Фото: Нацполиция

Авария между Траповкой и Лиманом

По их данным, дорожно-транспортное происшествие произошло в августе прошлого года на трассе между селами Траповка и Лиман Лиманской громады. За рулем легковушки Volkswagen Passat находился 44-летний житель Татарбунарской громады.

Мужчина был пьян и при этом вообще не имел права управлять автомобилем — его ранее лишили водительского удостоверения за нетрезвое вождение. Несмотря на это, он сел за руль и поехал вместе со знакомыми.

На закругленном участке дороги водитель не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В салоне находились еще четверо пассажиров — двое мужчин 48 лет и женщины 50 и 52 лет. Все они получили травмы средней степени тяжести: переломы ребер, рук, костей носа, а также повреждения позвоночника, бедра и головы. Сам водитель почти не пострадал.

Водитель был пьян

Проверка показала 2,44 промилле алкоголя в крови водителя. Это превышает допустимую норму более чем в 12 раз. Правоохранители задержали мужчину, а суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Какое наказание за ДТП

Водителю инкриминировали нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к травмированию людей. По уголовному делу суд назначил наказание: 1 год и 3 месяца лишения свободы.

Отдельно выяснилось, что мужчина неоднократно управлял авто без удостоверения. За это судья оштрафовал его на 40 800 гривен и запретил управлять транспортом еще более чем на семь лет.

Напомним, на Львовщине правоохранители расследуют инцидент с наездом автомобиля на собаку. Также мы писали, что в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 13 автомобилей..

Лилия Швец
Автор:
Лилия Швец
