Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Солдат з Одещини отримав пробацію за домашнє насильство

Солдат з Одещини отримав пробацію за домашнє насильство

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 01:33
Вчиняв домашнє насильство — як покарали військового
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

Військовослужбовець з Арциза, що на Одещині, постійно знущався зі своєї дружини. Суд визнав його винним і призначив пробаційний нагляд.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама
Читайте також:

Військовий знущався зі своєї дружини

З матеріалів слідства відомо, що чоловік, протягом кількох місяців вчиняв психологічне насильство щодо своєї дружини. Військовий ображав жінку, принижував її та тиснув психологічно. Через це в родині постійно виникали конфлікти.

Перші випадки насильства сталися ще навесні 2025 року. Тоді справу обмежили адміністративним покаранням. Але чоловік не змінив свою поведінку, і знущання тривали до серпня. Після цього правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Яке покарання за домашнє насильство

Під час суду військовий визнав провину та сказав, що кається. Суд врахував, що він раніше не мав судимостей, має двох дітей і служить за мобілізацією. Водночас було встановлено, що жінка тривалий час перебувала під психологічним тиском і почувалася небезпечно у власному домі.

У результаті суд призначив чоловікові рік пробаційного нагляду. Він зобов’язаний регулярно відмічатися в органах пробації, повідомляти про зміну місця проживання та пройти спеціальну програму для кривдників.

Нагадаємо, мешканець Тернопільщини проведе декілька років за ґратами через відмову від мобілізації. Також ми писали, що на Полтавщині засудили офіцера за СЗЧ.

Одеса домашнє насильство Одеська область військові Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації