Вчиняв домашнє насильство — як покарали військового

Військовослужбовець з Арциза, що на Одещині, постійно знущався зі своєї дружини. Суд визнав його винним і призначив пробаційний нагляд.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Військовий знущався зі своєї дружини

З матеріалів слідства відомо, що чоловік, протягом кількох місяців вчиняв психологічне насильство щодо своєї дружини. Військовий ображав жінку, принижував її та тиснув психологічно. Через це в родині постійно виникали конфлікти.

Перші випадки насильства сталися ще навесні 2025 року. Тоді справу обмежили адміністративним покаранням. Але чоловік не змінив свою поведінку, і знущання тривали до серпня. Після цього правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Яке покарання за домашнє насильство

Під час суду військовий визнав провину та сказав, що кається. Суд врахував, що він раніше не мав судимостей, має двох дітей і служить за мобілізацією. Водночас було встановлено, що жінка тривалий час перебувала під психологічним тиском і почувалася небезпечно у власному домі.

У результаті суд призначив чоловікові рік пробаційного нагляду. Він зобов’язаний регулярно відмічатися в органах пробації, повідомляти про зміну місця проживання та пройти спеціальну програму для кривдників.

