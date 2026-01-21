Видео
Главная Одесса На Одесчине военный избил жену — как его наказали

На Одесчине военный избил жену — как его наказали

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 01:36
Штраф за побои жены: решение суда в Одесской области
Судья с молотком. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области военнослужащий во время домашнего конфликта избил жену. Мужчина признал вину и согласился на упрощенное рассмотрение. Потерпевшая также не возражала против такого порядка. Суд назначил ему наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

В Одесской области военный во время словесного конфликта дважды ударил жену кулаком в голову. Происшествие произошло возле дома по месту жительства супругов. Физическая боль была причинена, однако телесных повреждений не зафиксировали. Обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и письменно согласился на рассмотрение дела без судебного заседания и без своего участия. Аналогичное согласие предоставила и потерпевшая.

Как наказали

При назначении наказания суд учел, что мужчина ранее не судим, женат, имеет малолетнего ребенка и находится на военной службе. В то же время отягчающим обстоятельством стало совершение правонарушения в отношении члена семьи.

Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины — умышленное нанесение побоев без причинения телесных повреждений. В результате суд назначил штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан — 850 гривен. Меру пресечения по делу не применяли, гражданский иск не подавался.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, который самовольно оставил часть и совершил ряд краж. Также мы писали, что в Закарпатской области вынесли приговор женщине, которая била ТЦК дорожным знаком.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
