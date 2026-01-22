Суд в Одесской области вынес приговор военному за грабеж

Судейский молоток. Фото иллюстративное: iStock

В Беляевке военнослужащий избил и ограбил мужчину. Происшествие произошло возле магазина. Обвиняемый признал вину, раскаялся и возместил причиненный ущерб. Суд назначил ему наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

По материалам дела, происшествие произошло ночью возле магазина "Лыбидь" в Беляевке. Обвиняемый увидел мужчину, который лежал на бетонной брусчатке. Матрос несколько раз ударил потерпевшего по лицу и туловищу, после чего забрал мобильный телефон Samsung Galaxy M12. Стоимость похищенного составила 5 238 гривен. С места происшествия мужчина скрылся и распорядился телефоном по своему усмотрению.

Как наказали

В суде обвиняемый полностью признал вину, подтвердил обстоятельства преступления и заявил об искреннем раскаянии. Также он добровольно возместил причиненный ущерб. Суд квалифицировал действия как грабеж, соединенный с насилием. Мужчине назначили 4 года лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. В течение этого времени он обязан регистрироваться в органе пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

