Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине военный ограбил незнакомца — как наказали

На Одесчине военный ограбил незнакомца — как наказали

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 01:36
Суд в Одесской области вынес приговор военному за грабеж
Судейский молоток. Фото иллюстративное: iStock

В Беляевке военнослужащий избил и ограбил мужчину. Происшествие произошло возле магазина. Обвиняемый признал вину, раскаялся и возместил причиненный ущерб. Суд назначил ему наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По материалам дела, происшествие произошло ночью возле магазина "Лыбидь" в Беляевке. Обвиняемый увидел мужчину, который лежал на бетонной брусчатке. Матрос несколько раз ударил потерпевшего по лицу и туловищу, после чего забрал мобильный телефон Samsung Galaxy M12. Стоимость похищенного составила 5 238 гривен. С места происшествия мужчина скрылся и распорядился телефоном по своему усмотрению.

Как наказали

В суде обвиняемый полностью признал вину, подтвердил обстоятельства преступления и заявил об искреннем раскаянии. Также он добровольно возместил причиненный ущерб. Суд квалифицировал действия как грабеж, соединенный с насилием. Мужчине назначили 4 года лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. В течение этого времени он обязан регистрироваться в органе пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одесской области судили военного, который во время конфликта избил жену. Также мы писали, что в Чернигове приговор получил солдат, который дважды совершил СЗЧ.

Одесса грабеж избиение Одесская область Новости Одессы судебные решения
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации