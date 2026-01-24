Видео
На Одесчине военный избил членов своей семьи — как наказали

На Одесчине военный избил членов своей семьи — как наказали

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 01:36
Суд в Одесской области: военный получил тюремный срок за избиение семьи
Судья с молотком. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области военный совершил домашнее насилие. Пьяный мужчина избил жену, ее пожилую мать и напал на несовершеннолетнего сына. Больше всего пострадал ребенок — врачи зафиксировали перелом и длительное расстройство здоровья. Обвиняемый признал вину полностью.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Инцидент произошел поздно вечером в одном из домов Овидиопольской общины. В дом пришел военнослужащий ВСУ в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и его женой вспыхнула ссора, которая быстро переросла в насилие. По материалам дела, сначала он несколько раз ударил ногами пожилую женщину — мать жены. У нее зафиксировали синяки, которые суд признал легкими телесными повреждениями. После этого мужчина ударил жену по голове и в нос. Женщина получила сотрясение мозга, перелом носа и многочисленные ушибы. Ее здоровье было нарушено на несколько недель.

Самые тяжелые последствия имело нападение на несовершеннолетнего сына. Обвиняемый бросил ребенка на кровать и начал душить. У парня диагностировали перелом кости кисти со смещением и ссадины. Медики отнесли эти травмы к телесным повреждениям средней тяжести.

Как наказали

Суд учел, что насилие произошло в присутствии ребенка, в отношении членов семьи и в состоянии опьянения. Также установлено, что обвиняемый является военнослужащим, который самовольно оставил место службы, и уже имел судимость. Мужчину признали виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Ему назначили наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы. До вступления приговора в законную силу осужденного взяли под стражу и поместили в следственный изолятор.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, у которого нашли трофейный автомат и патроны. Также мы писали, что в Чернигове приговор получил полковник.

Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
