Суд на Одещині: військовий отримав тюремний строк за побиття родини

Суддя з молотком. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині військовий скоїв домашнє насилля. П’яний чоловік побив дружину, її літню матір і напав на неповнолітнього сина. Найбільше постраждала дитина — лікарі зафіксували перелом і тривалий розлад здоров’я. Обвинувачений визнав вину повністю.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Інцидент стався пізно ввечері в одному з будинків Овідіопольської громади. До оселі прийшов військовослужбовець ЗСУ у стані алкогольного сп’яніння. Між ним і його дружиною спалахнула сварка, яка швидко переросла у насильство. За матеріалами справи, спершу він кілька разів ударив ногами літню жінку — матір дружини. У неї зафіксували синці, які суд визнав легкими тілесними ушкодженнями. Після цього чоловік вдарив дружину по голові та в ніс. Жінка отримала струс мозку, перелом носа і численні забої. Її здоров’я було порушене на кілька тижнів.

Найважчі наслідки мав напад на неповнолітнього сина. Обвинувачений кинув дитину на ліжко та почав душити. У хлопця діагностували перелом кістки кисті зі зміщенням і садна. Медики віднесли ці травми до тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Як покарали

Суд врахував, що насильство сталося у присутності дитини, щодо членів родини та в стані сп’яніння. Також встановлено, що обвинувачений є військовослужбовцем, який самовільно залишив місце служби, і вже мав судимість. Чоловіка визнали винним одразу за кількома статтями Кримінального кодексу. Йому призначили покарання у вигляді 1 року і 6 місяців позбавлення волі. До набрання вироком законної сили засудженого взяли під варту та помістили до слідчого ізолятора.

