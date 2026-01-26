Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Военный украл два мопеда и сжег их — приговор суда на Одесчине

Военный украл два мопеда и сжег их — приговор суда на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 01:39
В Одессе военного осудили за угон мопедов и поджог
Судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе военнослужащего осудили за похищение двух мопедов и поджог, чтобы скрыть преступление. Мужчина получил 5 лет лишения свободы, но будет отбывать наказание условно.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама
Читайте также:

Военный украл мопеды

Первый эпизод, по данным приговора, произошел ночью 5 сентября 2025 года на улице Архитекторской в Одессе. Мужчина увидел припаркованный мопед Yamaha красного цвета и, не имея ключей, просто откатил его, толкая руками и ногами. Стоимость мопеда оценили в 12 600 гривен.

Второй случай, как установил суд, произошел 7 сентября 2025 года около 02:24. У подъезда на проспекте Князя Ярослава Мудрого он так же откатил другой мопед Yamaha темно-серого цвета. Убытки владельцу составили 20 832 гривны.

После этого, по материалам дела, мужчина на свалке на улице Парниковой решил уничтожить похищенную технику, чтобы скрыть следы. Он разлил топливо и поджег один мопед спичками, а затем бросил в огонь еще один похищенный мопед Yamaha черного цвета. Убытки третьему потерпевшему оценили в 23 436 гривен.

Какое наказание за кражу

В суде обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и просил не наказывать строго. Он сообщил, что двум потерпевшим возместил материальный ущерб. Суд также рассмотрел гражданский иск одного из владельцев и удовлетворил его — с осужденного взыскали 20 832 гривны.

По совокупности преступлений мужчине назначили 5 лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытанием на 3 года. В течение этого времени он должен регулярно появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы. Также суд взыскал с него расходы на экспертизу — 1 696 грн.

Напомним, в Одесской области суд признал виновным уроженца Херсона, который во время оккупации города согласился на должность в незаконной "военно-гражданской администрации". Также мы писали, что мужчину осудили за незаконное хранение боевого оружия, которое он прятал в собственном дворе.

Одесса Одесская область военные Новости Одессы судебные решения воровство
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации