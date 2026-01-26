В Одессе военного осудили за угон мопедов и поджог

Судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе военнослужащего осудили за похищение двух мопедов и поджог, чтобы скрыть преступление. Мужчина получил 5 лет лишения свободы, но будет отбывать наказание условно.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Военный украл мопеды

Первый эпизод, по данным приговора, произошел ночью 5 сентября 2025 года на улице Архитекторской в Одессе. Мужчина увидел припаркованный мопед Yamaha красного цвета и, не имея ключей, просто откатил его, толкая руками и ногами. Стоимость мопеда оценили в 12 600 гривен.

Второй случай, как установил суд, произошел 7 сентября 2025 года около 02:24. У подъезда на проспекте Князя Ярослава Мудрого он так же откатил другой мопед Yamaha темно-серого цвета. Убытки владельцу составили 20 832 гривны.

После этого, по материалам дела, мужчина на свалке на улице Парниковой решил уничтожить похищенную технику, чтобы скрыть следы. Он разлил топливо и поджег один мопед спичками, а затем бросил в огонь еще один похищенный мопед Yamaha черного цвета. Убытки третьему потерпевшему оценили в 23 436 гривен.

Какое наказание за кражу

В суде обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и просил не наказывать строго. Он сообщил, что двум потерпевшим возместил материальный ущерб. Суд также рассмотрел гражданский иск одного из владельцев и удовлетворил его — с осужденного взыскали 20 832 гривны.

По совокупности преступлений мужчине назначили 5 лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытанием на 3 года. В течение этого времени он должен регулярно появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы. Также суд взыскал с него расходы на экспертизу — 1 696 грн.

