Работал на россиян — на Одесчине судили херсонца-коллаборанта

Работал на россиян — на Одесчине судили херсонца-коллаборанта

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 15:17
Приговор за коллаборационизм - суд Одесской области наказал мужчину за возглавление "ВГА"
Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

Суд признал виновным уроженца Херсона, который во время оккупации города согласился на должность в незаконной "военно-гражданской администрации". Мужчину приговорили за коллаборационистскую деятельность к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Читайте также:

Работал на россиян

Как установил суд, после захвата Херсона войсками РФ в 2022 году на оккупированной территории создали незаконный орган власти — так называемую "военно-гражданскую администрацию". В мае 2022 года обвиняемый, по версии следствия, договорился о сотрудничестве с представителями РФ и согласился на должность "советника" по экономическому развитию, а впоследствии на должность "первого заместителя председателя" этой структуры. В документах он якобы использовал псевдоним.

Суд отметил, что с 27 мая по 11 ноября 2022 года мужчина выполнял организационные и административные функции в оккупационной администрации. Ему вменяют, в частности, подбор людей на должности в незаконном органе и попытки склонять представителей предприятий и учреждений к сотрудничеству с оккупационными властями. Также в материалах дела есть упоминания о подготовке служебных документов по управлению объектами инфраструктуры и вопросам тарифов.

Дело рассматривалось без его участия — по процедуре in absentia, поскольку обвиняемый не являлся в суд и, по данным материалов производства, находится на временно оккупированной территории. При рассмотрении дела защита настаивала, что обвиняемый мог действовать под давлением. Однако суд пришел к выводу, что признаков принуждения не установлено, и признал вину доказанной.

Какое наказание за коллаборационизм

Действия мужчины квалифицировали по статье добровольное занятие должности в незаконном органе власти на временно оккупированной территории. Суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы, дополнительно — 15 лет запрета занимать должности в органах местного самоуправления и заниматься деятельностью, связанной с предоставлением публичных услуг, а также конфискацию имущества.

Напомним, в Одесской области, мужчину осудили за незаконное хранение боевого оружия, которое он прятал в собственном дворе. Также мы писали, что в Одессе следователи проверяют схему, по которой директора детских садов могли оформлять в штат людей, что фактически не работали.

Одесса Одесская область оккупанты Коллаборант Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
