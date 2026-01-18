Приговор за коллаборацию в Одессе: суд утвердил соглашение и штраф

Одесский бизнесмен платил налоги РФ — что решил суд
Суд признал виновным директора одесского предприятия по делу о коллаборационной деятельности, связанной с бизнесом на оккупированной территории Крыма. Наказание согласовали в рамках соглашения о признании виновности.
Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Работал на экономику РФ
Согласно материалам дела известно, что приговор вынесли гражданину Украины, который работает директором ООО "ДОНМАР" и, по материалам дела, был учредителем и директором предприятия "Трансшип" в форме ООО с юридическим адресом в Одессе.
Следствие установило, что еще в 2008 году "Трансшип" стал учредителем дочернего предприятия "ТРАНСШИП-АГЕНТ" с юридическим адресом в Керчи (АР Крым). После оккупации полуострова компания, как указано в приговоре, в январе 2015 года была перерегистрирована по российскому законодательству и поставлена на учет в налоговых органах РФ.
По данным суда, в 2023-2024 годах предприятие осуществляло деятельность, связанную с водным транспортом и работой в портах на временно оккупированных территориях, в том числе в Крыму. Также в материалах указаны суммы уплаченных налогов в федеральный бюджет РФ: за 2022-2023 годы — более 690 тыс. рублей, а за 9 месяцев 2024 года — более 1,8 млн рублей. В целом суд отмечает о перечислении в бюджет РФ более 2,49 млн рублей в течение периода с 17 мая 2023 года по апрель 2024 года.
Какое наказание
Действия обвиняемого квалифицировали статьей коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц. В судебном заседании обвиняемый признал вину полностью и подтвердил добровольность сделки. Суд учел смягчающие обстоятельства, среди которых — искреннее раскаяние, содействие раскрытию правонарушения и донат на ВСУ в размере 100 тысяч гривен.
В итоге суд утвердил соглашение и назначил наказание в виде штрафа — 170 000 гривен. Отдельно с обвиняемого постановили взыскать 17 828 гривен расходов за проведение экспертизы.
Напомним, двое жителей Сумской области проведут следующие годы за решеткой за помощь врагу. Также мы писали, что в Полтаве мужчина препятствовал мобилизации.
Читайте Новини.LIVE!