Главная Одесса Одесский бизнесмен платил налоги РФ — что решил суд

Одесский бизнесмен платил налоги РФ — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 15:55
Приговор за коллаборацию в Одессе: суд утвердил соглашение и штраф
Руки в наручниках. Фото иллюстративное: freepik

Суд признал виновным директора одесского предприятия по делу о коллаборационной деятельности, связанной с бизнесом на оккупированной территории Крыма. Наказание согласовали в рамках соглашения о признании виновности.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Читайте также:

Работал на экономику РФ

Согласно материалам дела известно, что приговор вынесли гражданину Украины, который работает директором ООО "ДОНМАР" и, по материалам дела, был учредителем и директором предприятия "Трансшип" в форме ООО с юридическим адресом в Одессе.

Следствие установило, что еще в 2008 году "Трансшип" стал учредителем дочернего предприятия "ТРАНСШИП-АГЕНТ" с юридическим адресом в Керчи (АР Крым). После оккупации полуострова компания, как указано в приговоре, в январе 2015 года была перерегистрирована по российскому законодательству и поставлена на учет в налоговых органах РФ.

По данным суда, в 2023-2024 годах предприятие осуществляло деятельность, связанную с водным транспортом и работой в портах на временно оккупированных территориях, в том числе в Крыму. Также в материалах указаны суммы уплаченных налогов в федеральный бюджет РФ: за 2022-2023 годы — более 690 тыс. рублей, а за 9 месяцев 2024 года — более 1,8 млн рублей. В целом суд отмечает о перечислении в бюджет РФ более 2,49 млн рублей в течение периода с 17 мая 2023 года по апрель 2024 года.

Какое наказание

Действия обвиняемого квалифицировали статьей коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц. В судебном заседании обвиняемый признал вину полностью и подтвердил добровольность сделки. Суд учел смягчающие обстоятельства, среди которых — искреннее раскаяние, содействие раскрытию правонарушения и донат на ВСУ в размере 100 тысяч гривен.

В итоге суд утвердил соглашение и назначил наказание в виде штрафа — 170 000 гривен. Отдельно с обвиняемого постановили взыскать 17 828 гривен расходов за проведение экспертизы.

Напомним, двое жителей Сумской области проведут следующие годы за решеткой за помощь врагу. Также мы писали, что в Полтаве мужчина препятствовал мобилизации.

Одесса налоги Одесская область Коллаборант Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
