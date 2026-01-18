Вирок за колаборацію в Одесі: суд затвердив угоду і штраф

Руки в кайданках. Фото ілюстративне: freepik

Суд визнав винним директора одеського підприємства у справі про колабораційну діяльність, пов’язану з бізнесом на окупованій території Криму. Покарання узгодили в межах угоди про визнання винуватості.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Працював на економіку РФ

Згідно з матеріалами справи відомо, що вирок винесли громадянину України, який працює директором ТОВ "ДОНМАР" і, за матеріалами справи, був засновником та директором підприємства "Трансшип" у формі ТОВ з юридичною адресою в Одесі.

Слідство встановило, що ще у 2008 році "Трансшип" став засновником дочірнього підприємства "ТРАНСШИП-АГЕНТ" із юридичною адресою в Керчі (АР Крим). Після окупації півострова компанію, як зазначено у вироку, у січні 2015 року перереєстрували за російським законодавством і поставили на облік у податкових органах РФ.

За даними суду, у 2023-2024 роках підприємство здійснювало діяльність, пов’язану з водним транспортом і роботою в портах на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму. Також у матеріалах вказано суми сплачених податків до федерального бюджету РФ: за 2022-2023 роки — понад 690 тис. рублів, а за 9 місяців 2024 року — понад 1,8 млн рублів. Загалом суд зазначає про перерахування до бюджету РФ понад 2,49 млн рублів упродовж періоду з 17 травня 2023 року по квітень 2024 року.

Яке покарання

Дії обвинуваченого кваліфікували статтею колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб. У судовому засіданні обвинувачений визнав провину повністю та підтвердив добровільність угоди. Суд врахував пом’якшувальні обставини, серед яких — щире каяття, сприяння розкриттю правопорушення та донат на ЗСУ у розмірі 100 тисяч гривень.

У підсумку суд затвердив угоду і призначив покарання у вигляді штрафу — 170 000 гривень. Окремо з обвинуваченого постановили стягнути 17 828 гривень витрат за проведення експертизи.

